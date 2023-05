Sagunt clama contra la ministra Ribera per visitar Almenara i oblidar-se de les “platges sacrificades” d’Almardà, Corint i laMalva-rosa

Dissabte passat, la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, va aprofitar la seua presència en un acte en la localitat de la Vall d’Uixó (la Plana Baixa) per a visitar la platja d’Almenara, on va destacar a través de les seues xarxes socials que les esculleres “són la primera intervenció de l’estratègia de protecció del litoral de Castelló davant del canvi climàtic”. “M’ha encantat poder visitar la regeneració de la platja i conéixer de prop el resultat juntament amb l’alcaldessa”, concloïa en un missatge publicat en xarxes socials.

Las escolleras de Almenara son la primera intervención de la estrategia de protección del litoral de Castellón frente al cambio climático. Me ha encantado poder visitar la regeneración de la playa y conocer de cerca el resultado junto a la alcaldesa. pic.twitter.com/kz1yaiRK99 — Teresa Ribera 🌹 (@Teresaribera) 29 de abril de 2023

L’alcalde de Sagunt, el també socialista Darío Moreno, va aprofitar aquesta publicació per a retraure a la ministra en una contestació en Twitter que no aprofitara aquesta visita per a acudir també a les platges d’Almardà, afectades per les actuacions que està duent a terme el ministeri en el municipi de la Plana: “Ja va visitar Almenara sense comptar amb Sagunt i ara es repeteix l’error”. “El Ministeri ha de ser especialment sensible on no s’ha actuat. Sagunt espera la seua DIA i gestos de preocupació davant una situació de degradació”, replicava Moreno a Ribera.

Des de l’associació de veïns d’Almardà, Corint i la Malva-rosa també han criticat que la titular de Transició Ecològica no visitara les “platges sacrificades” del nord de Sagunt i Canet d’en Berenguer, que asseguren que “han patit de ple l’impacte de l’actuació del seu ministeri a Almenara. És inconcebible”, al mateix temps que titlaven de “desafortunades” les declaracions de Ribera.

El col·lectiu veïnal considera que “no és correcte” parlar d’estratègia davant del canvi climàtic “per províncies”. En aquest sentit, apunten que la mar “no entén de demarcacions administratives”, i que és precisament aquesta “visió administrativa” del Ministeri “la que l’ha portat a omplir d’espigons la platja d’Almenara (la Plana Baixa) sense pensar que les del sud (situades a la província de València) patirien els efectes d’aquesta actuació”.

Així mateix, qualifiquen d’“inacceptable” que el projecte de regeneració de les platges d’Almardà, Corint, la Malva-rosa i Canet d’en Berenguer, que hauria d’haver-se iniciat “immediatament després” del d’Almenara, “està en parador ignorat i que, fins i tot, haja desaparegut del web del Ministeri”. També consideren “inconcebible” que, en el seu lloc, Transició Ecològica haja publicat un projecte, “dotat amb una ridícula quantitat de 44.209,23 euros, i que no té res a veure amb el projecte inicial”.

Els veïns creuen que la situació és “límit. La costa espanyola, i la de València en particular, no es mereixen això”, i afigen que el canvi climàtic “està sent utilitzat com a simple excusa per a fer i desfer sense cap control de gestió”. Per això, exigeixen al departament que dirigeix Transició Ecològica que escometa, per via d’urgència, el projecte integral de regeneració de les platges del nord de Sagunt i Canet d’en Berenguer.

Demanen que aquest projecte no es limite a abocar arena per “tapar les misèries”, sinó que consistisca en una regeneració “integral, duradora i sostenible”, i recorden que Espanya està quedant-se “a la cua d’Europa” en la gestió de la seua costa, cosa que creuen que és una actitud “suïcida. Ens juguem el futur”.

L’Ajuntament de Sagunt ha exigit des de fa temps al Govern actuacions urgents per a reparar els danys provocats a les platges del nord per les actuacions a Almenara, i també la instal·lació de bioesculls submergits, sistemes de protecció per a la retenció dels sediments, l’aportació d’arena per a compensar la pèrdua de material i la construcció de cordons dunars.