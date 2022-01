Mediació en compte de multes davant dels conflictes de convivència: el cas reeixit amb la comunitat xinesa en la zona de Pelai a València

El Servei de Mediació de la Policia Local de València ha aconseguit reconduir els problemes de convivència que s’havien registrat en el barri de la Roqueta gràcies a 10 mediacions dutes a terme amb la comunitat asiàtica per problemes relacionats amb la salubritat, els sorolls i certs costums que havien alterat la convivència al carrer de Pelai.

El treball de mediació va començar l’any 2008 amb una resolució inicial satisfactòria per a totes dues parts, però l’any 2015 es van reproduir certs problemes i des de llavors s’ha treballat per evitar que el conflicte poguera acabar en els tribunals. Divendres passat 21 de gener, amb motiu del Dia Europeu de la Mediació, la Policia Local de València va exposar aquest exemple a la Ciutat de la Justícia com una mostra dels beneficis del servei de mediació policial. Aarón Cano, regidor de Protecció Ciutadana de l’Ajuntament de València, ha manifestat que el servei de mediació policial és fonamental per a promoure la millor convivència possible a la ciutat.

“Sempre podem buscar una alternativa als conflictes” és la màxima amb què treballa el Servei de Mediació de la Policia Local de València, on van arribar queixes veïnals del barri de la Roqueta per problemes relacionats amb certs costums de la comunitat asiàtica que alteraven la convivència.

“Inicialment eren problemes relacionats amb certes reunions, a vegades, també discussions a altes hores de la nit i en ple carrer” assenyala Juan Piñón, inspector de la Policia Local de València que està des de fa quasi 15 anys en contacte permanent amb totes dues parts per arribar a una solució dialogada. “Al principi ho vam aconseguir, es va crear l’associació de veïns de Pelai i van desaparéixer les queixes, però l’any 2015, amb l’obertura de més establiments i locals, es van incrementar els conflictes veïnals” indica el responsable policial.

“Els vam oferir el Servei de Mediació de la Policia Local de València, però en desconfiaven, fins que vam conéixer la mediació que la comunitat asiàtica també pràctica habitualment. Ens vam adonar que buscàvem exactament el mateix i se’ls va proposar fer mediacions conjuntes en un pla d’igualtat de condicions” indica l’inspector Piñón, que admet que la situació “va canviar i encara que vam haver de superar obstacles amb el llenguatge, la cultura, els valors i legislació diferent, totes dues parts van anar entenent-se, perquè buscaven una bona convivència”.

Durant quatre anys es van fer fins a 10 mediacions, i “totes s’han resolt de manera totalment satisfactòria per a totes dues parts, amb tant d’èxit que hem estés el model a altres casos del districte d’Abastos” comenta l’inspector de la Policia.

“La mediació policial és un dels senyals d’identitat de la Policia Local de València, un servei que demostra any rere any que és possible una altra resolució dels conflictes, una solució negociada, dialogada que satisfaça els interessos de totes dues parts” assenyala Aarón Cano, que assegura que durant la pandèmia, aquest servei de la Policia Local ha fet nombroses intervencions que han evitat molts problemes i ha posat aquesta mediació al carrer de Pelai com a exemple de la faena tan eficaç que pot fer aquest servei.

“La convivència amb la comunitat xinesa ha millorat i representants d’aquesta comunitat manifesten el mateix” assenyala l’inspector Juan Piñón, que va exposar divendres aquest exemple en la jornada que es va celebrar a la Ciutat de la Justícia amb motiu del Dia Europeu de la Mediació i que va inaugurar el magistrat Juan Francisco Mejías. En la jornada també es va abordar la mediació universitària i la mediació amb l’Administració en una taula que va comptar amb la participació de la regidora delegada d’Espai Públic, Lucía Beamud, el magistrat Alberto Manuel Ibáñez, Carmen de Miguel de la cort d’arbitratge i mediació de la Cambra de Comerç de València i l’advocat i mediador, Enrique Llopis.

Quasi 500 mediacions el 2020

El Servei de Mediació de la Policia Local de València s’ha alçat amb el ‘Reconeixement Nacional a la Mediació 2020’ que entrega l’Associació Madrilenya de Mediadors, després d’adaptar-se “amb èxit” a les dificultats imposades per l’estat d’alarma i tancar el 78% de les quasi 500 mediacions en conflictes veïnals amb resultat positiu.

Es tracta d’un “impuls” a la tasca duta a terme per tots els seus agents mediadors i policies de proximitat, destaca Eladio Barber, comissari coordinador del servei, en un comunicat municipal.

Per categories, sobreïxen per damunt de la resta les mediacions relacionades amb molèsties per soroll, fins a 274 de les 463 fetes fins al moment. En segon i tercer lloc, les molèsties per salubritat i higiene (52) i mascotes (46).

“És una fotografia aproximada dels problemes de convivència que es produeixen”, assenyala l’inspector Antonio Berlanga, coordinador operatiu, que es mostra satisfet perquè “cada any més ciutadans i ciutadanes confien en aquest servei policial”.

Després de la irrupció de la pandèmia, la Policia Local de València va haver d’adaptar aquest servei i va incrementar les atencions virtuals aprofitant les noves tecnologies. És una alternativa als tribunals que prefereix la majoria de la ciutadania, basada a “cedir per guanyar, la demostració que podem i hem d’entendre’ns”, ressalta el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano.

De les 402 mediacions finalitzades pel servei, 322 van ser a petició ciutadana i 80 per oferiment del cos, cosa que “reflecteix la confiança ciutadana i el coneixement de la mediació com una alternativa eficaç, ràpida i econòmica en la resolució alternativa de conflictes”.

“La mediació potencia el diàleg i la tolerància i busca punts de trobada, una cultura i uns valors que hem de reivindicar precisament ara més que mai”, reflexiona el responsable de l’Àrea de Seguretat.