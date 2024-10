La meitat dels diputats del PP i un terç dels de l’esquerra declaren ingressos per lloguer en les Corts Valencianes

Si hi ha una cosa transversal en les Corts Valencianes és la propietat de l’habitatge i els ingressos per lloguer. Un terç dels 99 diputats valencians declaren ingressos per rendes immobiliàries, almenys en la declaració del 2023, que acaba de remetre’s al parlament autonòmic. És un percentatge superior al del Congrés, on un 20% dels parlamentaris declaren ingressos per lloguers i més d’un 80% són propietaris.

N’hi ha de tots els colors de l’arc parlamentari, amb més o menys renda, amb més o menys ingressos. Per grups parlamentaris, 20 són diputats del PP (la meitat dels seus parlamentaris), 8 de socialistes, 5 de Compromís i 5 del partit ultradretà Vox.

La major part dels parlamentaris empren conceptes estàndard en les seues declaracions i no detallen les seues inversions o més que una vaga procedència dels seus ingressos. En les declaracions de la renda no s’indica el nombre d’habitatges, només els ingressos per lloguers, que en alguns casos –la minoria– suposen una pèrdua patrimonial per a algun parlamentari.

La diputada que més ingressos declara per lloguers és Dolores Peña, representant del PP elegida per Alacant, que reconeix més de 33.000 euros en rendiment per arrendament. La parlamentària no declara ingressos per salari, sinó un “rendiment net” de 33.000 euros, sense més especificació i 8.900 euros de rendiment de capital mobiliari. És casada en règim de separació de béns amb un regidor del PP d’Alacant i la seua empresa va rebre l’adjudicació d’un centre educatiu a la Nucia. Segueixen els populars Felipe Carrasco, que declara 16.800 euros i Verónica Marcos, amb 10.500 euros.

En l’esquerra, els que més ingressos obtenen per lloguer són els diputats Alicia Andújar (PSPV), amb 8.400 euros, segons la seua declaració; la també socialista Rosa Peris amb 8.100 euros, i després la valencianista Mònica Àlvaro, amb 5.400 euros declarats. En Vox, la diputada Maria Ángeles Criado declara 738 euros en concepte de “capital immobiliari imputacions” i 6.956 per “rendiment net immobiliari”.

Per grups parlamentaris, el PP és el que més rendistes acumula: la meitat de la seua tribuna declara ingressos. Són, per ordre alfabètic i segons figuren en el Butlletí Oficial de les Corts, Wenceslao Alós (6.750 euros); l’alcaldessa de Xirivella, Francisca Bartual, amb més de 2.900 euros declarats per lloguer; Elena Bastidas, amb 5.400 euros per arrendament; Vicente Betoret, que declara un rendiment net d’arrendament de 6.273 euros; el ja esmentat Felipe Carrasco –qui més detalla la seua declaració–; l’alcaldessa de València, María José Catalá, declara 6.720 euros per arrendament de béns immobles; l’alcaldessa de Benetússer, Laura Chuliá, amb 1.500 euros; Alejo Font de Mora, fill de l’exconseller Alejandro Font de Mora, declara 2.600 euros per arrendament; Mar Galcerán, 9.000 euros –el seu salari és dels més baixos, amb 23.000 euros el 2023–; Beatriz Gascó, amb 3.580 euros; María Gómez García declara rendes immobiliàries, rendiment reduït de capital immobiliari i guanys patrimonials que sumen 1.400 euros; José Ramón González de Zárate declara 5.400 euros; Javier Gutiérrez, 1.160 euros; Maria del Carmen Martínez, amb 667 euros per béns immobles; Luis Martínez Fuentes, amb 4.800 euros; Manuel Pérez Fenoll, que declara 5.200 euros en ingressos per béns immobles –i en suma més de 100.000 per salari i rendiments del treball–, a més de Marcos i Peña.

També del PP, ja sense escó, són Ruth Merino, consellera d’Hisenda, que declara mil euros de renda immobiliària imputada i –750 de rendiment net d’arrendament; l’ara conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, amb 4.000 euros en concepte de “rendes béns immobles” i el director general d’Economia José Todolí, que declara 125 euros per imputacions de rendes immobiliàries, 1.060 euros per rendiment de capital immobiliari i un negatiu de 2.300 euros per rendiment d’activitats econòmiques.

Per part de Vox, estan l’exconseller i exdiputat José Luis Aguirre, que declarava un valor negatiu de 600 euros; Ana Bellver, amb 473 euros; la ja esmentada Criado; Miguel Pascual, que declara “béns immobles no afectats a AE” –afectes a activitats econòmiques– per 647 euros i Maria Teresa Ramírez, amb 4.675 euros.

En el PSPV, a més d’Andújar i Peris, estan Ana Belén Juárez, que declara 4.800 euros; José Luis Lorenz, que declara 239 euros; María Luisa Navarro, que suma mil euros en diversos conceptes; Rafa Simó, que declara 5.400 euros i Mario Villar, que informa d’un import superior a 1.800 euros per arrendaments. La socialista Laura Soler no detalla la procedència dels seus ingressos més enllà del salari, amb 8.300 euros en concepte d’“altres”.

En Compromís, a més de l’esmentada àÀlvaro, estan Maria Josep Amigó, que com a secretària de la mesa va cobrar més de 80.000 euros de salari i declara 638 euros per rendes immobiliàries; Joan Baldoví, amb 1.800 euros en rendes immobiliàries, a més de lletres del Tresor; Gerard Fullana, amb 4.100 euros per capital immobiliari i Jesús Pla, amb 455 euros. Són 5 diputats de 15.

Les declaracions presentades corresponen a l’exercici 2023, amb la composició del parlament d’acord amb la data. Al principi de la legislatura formaven part de les Corts persones que hui tenen un altre càrrec, com Arcadi España (hui secretari d’estat), Alberto Fabra (senador) o els consellers del govern de Mazón, que van haver de deixar l’acta i estan sotmesos a un altre règim com a alts càrrecs. Els parlamentaris que han pres possessió de l’acta l’últim any també han presentat la declaració corresponent.

D’altra banda, la presidenta de les Corts, Llanos Massó (Vox), va declarar 82.671 euros per rendiment net del treball, 15.929 euros per participació en una comunitat de béns i 123,84 euros per interessos de capital mobiliari el 2023. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, declara un salari de 92.000 euros, sense més ingressos. L’expresident de la Generalitat Ximo Puig, va declarar 67.053 euros per rendiments del treball i 118 euros per rendiments de capita

l immobiliari.