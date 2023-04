Més de 35.000 persones demanen el bo valencià de 90 euros per a la cistella de la compra el primer dia del termini

La Generalitat Valenciana obri el termini per a sol·licitar el bo cistella de la compra, una ajuda de 90 euros per a famílies amb rendes mitjanes i baixes que compense els efectes de la inflació en els aliments. L’executiu autonòmic ha habilitat ja la pàgina web en què es pot demanar cita per a l’ajuda, que preveu arribar a mig milió de persones beneficiàries. La sol·licitud formal del bo es podrà fer de manera presencial en les oficines de Correus i Telègrafs, o bé de manera telemàtica amb un certificat electrònic, fins al 14 de juliol.

Més de 35.000 persones han sol·licitat ja el bo en aquesta primera jornada. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha destacat que l’objectiu és “parar l’efecte negatiu de la inflació, molt roí per al conjunt de la població, però afecta molt més els que tenen menys possibilitats”. “Es tracta que no s’avance en l’exclusió social, sinó tot el contrari, que ajudem la majoria a tirar avant i mirar el futur amb esperança”, ha recalcat. “Hem de fer que arribe a les persones que més ho necessiten, fer-lo arribar a totes les persones perquè cap família es quede al marge d’aquest bo”, ha emfatitzat. En total, la Generalitat Valenciana invertirà 48,4 milions d’euros en aquesta mesura, que preveu arribar a mig milió de persones.

El bo consisteix en una targeta amb un saldo de 90 euros, que la persona beneficiària recollirà en el lloc que se li indique. Els 90 euros poden gastar-se en qualsevol establiment de venda d’aliments, des d’un supermercat fins a una botiga de barri, passant pels mercats municipals. La utilització del bo es limitarà a la compra d’aliments, que pot fer-se d’una sola vegada o en diverses tandes, en un termini màxim de quatre mesos des que la persona sol·licitant el rep. És a dir, serveix per a fer diverses compres en diversos comerços. El bo pot utilitzar-se tant en petit comerç i botigues de barri dedicades a l’alimentació com en els supermercats adscrits. Aquests són Alcampo, Carrefour, Consum, Dia, Dialprix, El Corte Inglés, Hiperber, Lidl, Más y Más, Mercadona, Spar i el petit comerç representat per Asucova i Confecomerç.

A l’hora de fer la sol·licitud, la persona podrà indicar el tipus de targeta que vol rebre: si és física es rebrà en el domicili que s’indique en la sol·licitud; si és virtual, es podrà descarregar en el telèfon mòbil a través d’un NFC. Quan a la persona beneficiària se li concedisca l’ajuda, se la informarà mitjançant un correu electrònic de la resolució i a partir d’aquest moment rebrà la targeta prepagament Bono Cesta.

El bo està pensat per a famílies vulnerables residents a la Comunitat Valenciana. Podran sol·licitar-lo les persones que acrediten en aquest territori el seu domicili, amb una unitat de convivència que haja tingut una renda inferior a 21.000 euros en conjunt el 2021. Dins d’aquest llindar, una mateixa família podrà sol·licitar diversos bons. L’ajuda és compatible amb l’ingrés mínim vital, la renda valenciana d’inclusió i amb l’ajuda del Govern d’Espanya de 200 euros, la convocatòria dels quals està oberta fins al 31 de març. Com la resta d’ajudes, s’haurà de declarar en la renda de l’any que ve.