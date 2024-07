Més de cent vigílies contra la violència masclista

Més de 120 localitats de la Comunitat Valenciana celebren dijous a la nit una vigília contra la violència masclista, per a mostrar el cansament davant aquests assassinats i reclamar als poders públics que actuen i que elaboren el segon pacte valencià contra la violència de gènere.

La iniciativa, que ha partit d’un grup d’associacions de la comarca valenciana de l’Horta Sud i s’ha estés a la resta de la Comunitat Valenciana gràcies al suport de prop de 200 associacions feministes, sorgeix de la “ràbia i la indignació” del cap de setmana “tràgic” de mitjan juliol.

Els minuts de silenci institucionals, “necessaris, però no suficients”

Així ho ha explicat a EFE Cloti Iborra, una de les portaveus de la Coordinadora Feminista de València, que ha assegurat que estan “molt fartes” d’aquesta violència que no para i que amb aquesta vigília es vol mostrar que estan “despertes, en alerta feminista”, per no deixar d’exigir que paren aquestes violències.

Segons Iborra, els minuts de silenci institucionals que es fan cada vegada que hi ha un crim masclista són “necessaris, però no suficients”, i fan falta actes simbòlics com aquesta vigília per a poder condicionar l’agenda política i que les accions contra la violència masclista siguen un assumpte “de primer ordre”.

“Fartes” de les “fallades” en els sistemes de protecció

Durant les vigílies, que se celebraran entre les 22 i les 24 de dijous davant dels ajuntaments i en què les participants vestiran de color negre i lila i portaran ciris, es llegirà un manifest i els noms de totes les dones i criatures assassinades a les mans d’homes en aquest any 2024.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és mostrar que les dones estan “fartes” de “les fallades en els sistemes de protecció” de les dones que han denunciat delictes de violència masclista, de respostes “ineficaces que no frenen les agressions”, i que no s’assumisquen “responsabilitats públiques per fallades o males praxis d’alguns i algunes professionals”.

Així mateix, es vol reclamar que no hi haja retallades en els pressupostos o els serveis existents per a lluitar contra la violència masclista, que es coordinen tots els recursos existents, que s’apliquen les lleis i que es depuren els errors, perquè “continuen assassinant les dones i aquesta violència no para”.

“Cada dona assassinada és un fracàs social que no podem continuar tolerant”, assenyala el manifest que es llegirà en les vigílies, en què s’exposa que en els últims setze dies hi ha hagut a Espanya catorze assassinats de dones, cinc dels quals en 48 hores.

La violència masclista “s’alimenta de la indiferència dels uns, la hipocresia dels altres i l’indecent negacionisme dels que anomenen mentideres les víctimes”, indica el manifest, que critica “la inacció davant la pèrdua de tantes vides, els avanços d’ideologies reaccionàries i masclistes i la falta de respostes suficients i eficaces”.