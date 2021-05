Dos mesos de desescalada i vigència del toc de queda: la Comunitat Valenciana sorteja la quarta onada i manté la incidència més baixa

La tercera onada de la pandèmia va colpejar amb contundència la Comunitat Valenciana durant Nadal passat. El Govern valencià, que fins a aquell moment havia controlat amb una certa solvència la pandèmia gràcies a una intensa tasca de rastreig i detecció de brots, amb 1.600 rastrejadors contractats aquells dies, va detectar un augment de casos en els dies previs a les festes i, encara que tímidament, va augmentar les restriccions. No obstant això, les mesures van ser, sens dubte, insuficients.

La propagació del virus durant Nadal es va disparar i, encara que el 5 de gener ja es va retallar l’horari de l’hostaleria fins a les 17.00 hores i es va avançar el toc de queda a les 22.00 hores, va ser entre el 19 i el 24 de gener que es van adoptar les mesures més dures amb el tancament complet de la restauració i l’oci, de les instal·lacions esportives, l’avançament del tancament de comerços a les 18.00 hores i la prohibició de reunions en domicilis particulars entre no convivents, amb algunes excepcions.

A més, es va mantindre el toc de queda i el tancament perimetral, no sols de la Comunitat Valenciana, sinó de les ciutats de més de 50.000 habitants durant els caps de setmana.

La conveniència d’adoptar mesures tan dràstiques va provocar fortes tensions en el si del Govern valencià (PSOE, Compromís i Podem) des de les festes de Nadal, especialment entre el PSPV, més partidari de contemporitzar en funció de l’avanç de la pandèmia, i de Compromís, més favorable a implantar mesures més dures des de l’inici per doblegar abans la corba de contagis.

El 26 de gener, la Comunitat Valenciana es va convertir en la primera d’Espanya en incidència acumulada per cada 100.000 habitants en 14 dies, amb 1.423 casos, tot i que la mitjana estatal estava en 893. L’endemà, va arribar al pic màxim de la tercera onada, amb 1.459 contagis (899 a Espanya) amb un total de 4.594 hospitalitzats, 624 dels quals en l’UCI, només per COVID-19.

Van ser moments molt delicats en el si de l’executiu que presideix Ximo Puig, però dels quals, sens dubte, van prendre nota per gestionar la pandèmia en endavant.

De fet, des d’aquest moment fins a mitjan març els contagis i les hospitalitzacions van caure en picat fins a situar-se l’autonomia valenciana per primera vegada el 16 de març en risc baix, és a dir, amb menys de 50 contagis per cada 100.000 habitants en dues setmanes, i com la menys afectada d’Espanya gràcies a una estratègia basada en la prudència que ha permés sortejar la quarta onada, buidar els hospitals i recuperar l’activitat quirúrgica i l’atenció presencial en els centres de salut.

Més de dos mesos de desescalada i aval del TSJ per al toc de queda

El Govern valencià va mantindre totes les restriccions durant un mes i mig, en concret, fins a l’1 de març passat, en què va iniciar una desescalada “prudent”, tal com la va definir el president Ximo Puig. A partir d’aquest dia, van tornar a obrir tan sols les terrasses de l’hostaleria fins a les 18.00 hores i limitades a quatre persones per taula, mentre el comerç tornava a tancar al seu horari habitual (20.00 hores), amb un aforament del 50%.

Dos mesos i mig més tard, encara no s’ha recuperat del tot la normalitat i continua havent-hi restriccions en tots els àmbits quant a aforaments i horaris amb l’objectiu d’arribar a l’estiu en una situació epidemiològica òptima que permeta reactivar el sector del turisme amb garanties plenes.

Així doncs, des que va deixar d’estar vigent l’estat d’alarma el 9 de maig passat, es manté el toc de queda entre la mitjanit i les sis de la matinada (fins llavors estava fixat de 22.00 a 6.00) després d’haver aconseguit prèviament el Govern valencià l’aval del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En espais d’ús públic, tant tancats com a l’aire lliure, i en domicilis particulars no es poden formar grups de més de 10 persones, llevat que es tracte de persones convivents (fins ara era sis persones el límit). L’horari d’obertura de l’hostaleria és fins a les 23.30 (estava fixat a les 20.00) i s’autoritza un aforament del 50% a l’interior de bars i restaurants i del 100% a les terrasses a l’aire lliure. L’aforament màxim en cinemes, teatres, pavellons o llocs de culte se situa en un 75% de la capacitat del recinte. L’aforament del 75% s’aplica també locals comercials i de prestació de serveis.

Quant a la situació epidemiològica, la incidència acumulada es manté per davall de 50 i continua sent la més baixa d’Espanya, en concret, dimarts era de 34 casos per cada 100.000 habitants en dues setmanes (la mitjana espanyola està en 180). Els hospitals tenen en aquests moments 171 persones ingressades amb COVID-19, 40 de les quals en l’UCI.

A més, la Comunitat Valenciana ha administrat un total de 2.038.019 dosis de la vacuna contra el coronavirus, un 40% de la població.

La preocupació en aquests moments se centra en l’arribada de visitants a les zones costaneres davant la finalització dels tancaments perimetrals. En aquest sentit, la Generalitat Valenciana instarà dimecres als alcaldes i les alcaldesses dels municipis turístics i de les capitals de província de la Comunitat Valenciana a extremar les mesures de control i vigilància perquè el pròxim cap de setmana es complisquen les mesures de seguretat sanitària davant la COVID-19.