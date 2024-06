El ministeri respon al requeriment de Mazón: s’han aportat a l’Albufera 100 hectòmetres, tres vegades més del que es preveia

“Finalment, tenint en compte l’evapotranspiració i les variacions del volum emmagatzemat en el llac, s’obté que les aportacions totals al llac, entre el 15 d’octubre de 2023 i el 15 de maig de 2024, oscil·len entre 108 i 112 hectòmetres cúbics. Per tant, s’ha donat compliment a l’article 13 esmentat de les disposicions normatives de l’Annex XI del Pla Hidrològic de la Demarcació del Xúquer del Reial decret 35/2023, del 24 de gener”.

El Ministeri de Transició Ecològica respon així al requeriment de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana en relació amb la polèmica suscitada en la campanya electoral de les eleccions europees passades en què el president valencià, Carlos Mazón, va acusar la ministra i candidata socialista Teresa Ribera d’incomplir les aportacions d’aigua establides per a l’Albufera de València.

En el seu requeriment, previ a la via judicial, la consellera valenciana Salomé Pradas, assegurava que la Generalitat només tenia constància de l’entrada al llac de 14,51 hectòmetres cúbics (hm³) a través de la séquia Reial del Xúquer, i poc més de 2 hm³ des del sistema Túria a través de la séquia de Favara, d’acord amb un informe de data de 20 de maig de 2024 del subdirector general d’Espais Naturals Protegits i Vida Silvestre, i assegura, per tant, que “els 10 hm³ del sistema Xúquer i els restants 8 hm³ del sistema Túria no han arribat al llac malgrat estar recollits en el Pla Hidrològic”.

No obstant això, el document de resposta signat pel president de la Confederació Hidrològica del Xúquer, Miguel Polo, al qual ha tingut accés eldiario.es, afirma que “amb relació als 18 hm³ que sol·licita la Conselleria de Medi Ambient (10 hm³ del sistema Xúquer i 8 hm³ del sistema Túria), s’indica que, sobre la base dels registres de les estacions del SAIH (Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica) de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en el període comprés entre el 15 d’octubre i el 15 de maig, s’ha enviat a l’Albufera el volum d’aigua següent per damunt de les concessions de les comunitats de regants del sistema Túria i Xúquer i sense comptar les aigües regenerades per les depuradores d’Albufera Sud, Sueca i Quart-Benàger” que s’incorporen també a les séquies de les comunitats de regants: “9,5 hm³ d’aigües del baix Túria per la séquia de Favara i 3 hm³ d’aigua regenerada de l’EDAR de Pinedo per la séquia de l’Or; 14,51 hm³ de l’embassament de Tous a través de la séquia Reial del Xúquer d’acord amb la seua concessió; 25 hm³ d’aigua del baix Xúquer per la Comunitat de Regants de Sueca”.

Per tant, “el volum total enviat a l’Albufera procedent del sistema Túria i Xúquer addicional a les necessitats de reg i a l’ús ambiental del parc (no del llac) establit en les concessions d’aigua atorgades, és de 52 hm³, volum superior als 34,51 hm³ que estableix el Pla Hidrològic”, afirma la resposta de la Confederació.

Al mateix temps, el document afig que la Confederació mesura les eixides a la mar des de les tres goles principals de l’Albufera (el Pujol, el Perellonet i el Perelló): “Aquestes dades d’eixida es poden consultar des del sistema d’informació de l’aigua de la CHX. D’acord amb aquesta informació, les eixides totals registrades a la mar des del 15 d’octubre fins al 15 de maig d’aquest any hidrològic, a falta de validar les dades des de març, han sigut de: 61,07 hm³ per la gola del Pujol, 31,33 hm³ per la gola del Perellonet i 15,46 hm³ per la gola del Perelló. A partir d’aquestes dades i segons els dos procediments de càlcul de les aportacions al llac que s’utilitzen en els informes de seguiment dels plans hidrològics successius, s’obté que les eixides totals des del llac de l’Albufera a la mar oscil·len entre 96,05 i 99,44 hm³”.

D’aquests càlculs, es desprén que les aportacions totals al llac, entre el 15 d’octubre de 2023 i el 15 de maig de 2024, oscil·len entre 108 i 112 hm³. La diferència entre el que ha eixit a la mar per les goles i els 52 hm³ que s’han enviat de manera directa prové, segons fonts de la Confederació, dels sobrants i els retorns de reg, així com de les aportacions naturals d’ullals i aigües subterrànies, unit a les aigües regenerades per les depuradores de Quart-Benàger, Sueca i l’Albufera Sud.

La Confederació va remetre aquest document a la conselleria dijous al matí, abans que el president del Govern valencià, Carlos Mazón, anunciara accions legals en la sessió de control de les Corts per la pretesa falta de resposta del Govern. Fonts ministerials van explicar que tenien especial interés a contrastar les dades amb els regants, com a titulars de les séquies que deriven les aportacions a l’Albufera, perquè no hi haguera cap dubte sobre el rigor d’aquestes. Per aquest motiu van esperar fins al dijous per a remetre la resposta, ja que el secretari d’Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, es va reunir amb ells 24 hores abans.