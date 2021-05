La ministra de Transició Ecològica es posa de perfil amb l’ampliació del port de València: “Nosaltres no intervenim com una autoritat policial”

El president del Govern valencià, Ximo Puig, s’ha reunit dimecres en el Palau de la Generalitat amb la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, enmig de la polèmica generada per l’ampliació del port de València.

Com va avançar elDiario.es, el departament que dirigeix Ribera va suggerir a l’Autoritat Portuària de València (APV) mitjançant una carta la realització d’una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) simplificada davant les “diferències apreciables” introduïdes en el projecte, cosa a què l’entitat portuària va contestar que si considerava el ministeri que havien de fer nous estudis ambientals, ho comunicaren “al més prompte possible”.

No obstant això, després de la trobada, preguntada Ribera sobre si el ministeri exigirà a l’APV una altra DIA, la ministra s’ha posat de perfil i ha recordat que és l’òrgan substantiu, és a dir, la mateixa Autoritat Portuària, la que ha de decidir sobre aquest tema, amb la qual cosa el mateix òrgan promotor que executa la infraestructura es converteix en jutge i part.

“L’autoritat disciplinària correspon a l’òrgan substantiu, que en aquest cas és l’APV i és, per tant, qui ha de valorar si ha de sol·licitar una altra declaració d’impacte ambiental; en aquest moment a l’òrgan substantiu diferents actors locals li han demanat informació sobre si el que està fent és compatible o no amb la DIA del 2007 i entenc que l’APV està fent aquesta anàlisi i supose que ens haurà de traslladar a tots, perquè hi ha un interés públic sobre aquest tema, si el que està fent és compatible amb aquesta DIA”, ha explicat.

Ribera ha afegit que el Ministeri de Transició Ecològica no intervé “com una mena de fiscalia o autoritat policial que decideix, sinó que aquesta vigilància correspon a qui és responsable de la infraestructura”.

D’altra banda, Puig ha comentat que han abordat “el transvasament Tajo-Segura i la garantia d’aigua per sempre al sud de la Comunitat Valenciana, ja que l’horta del Baix Segura és fonamental i cal garantir als regants una aigua de qualitat”. No obstant això, Ribera ha comentat que hi haurà modificacions en la regla de transvasament per a optimitzar els recursos, perquè “cal facilitar una gestió millor per evitar que 10 mesos a l’any es passe a situacions excepcionals” i ha apostat per millorar la reutilització i per incrementar l’ús d’aigua dessalada.

En la reunió també han abordat la regeneració de les platges de la Comunitat Valenciana “pel procés regressiu general per al qual cal buscar fórmules per a afrontar els efectes del canvi climàtic”, ha dit Puig. Sobre aquest tema, Ribera ha assegurat: “La gestió del litoral és important per a anar facilitant la recuperació de les platges, cosa que portarà temps, però que volem treballar amb la Generalitat i els ajuntaments”.