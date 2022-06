‘Miura 5’, un coet ‘made in Elx’ per a conquistar l’espai a partir del 2024

A mitjan 2024, l’empresa aeroespacial PLD Space té previst posar en òrbita des del port espacial de Kourou, a la Guaiana Francesa, el Miura 5, un coet reutilitzable desenvolupat a la Comunitat Valenciana que té com a missió el llançament de satèl·lits menuts. Es tracta d’una fita en aquest sector que col·loca Espanya en una situació privilegiada en la carrera comercial europea per a conquistar l’espai. “A Europa hi ha dos projectes més que treballen en aquesta línia, l’un a Alemanya i l’altre al Regne Unit, però nosaltres anem bastant més avançats”, explica Ezequiel Sánchez, president executiu de PLD Space, a elDiario.es.

A final d’any, l’empresa il·licitana té previst llançar des d’El Arenosillo (Huelva) el Miura 1, un coet suborbital –que vola entre 120 i 140 quilòmetres d’altura–: “Serà la primera vegada que sentim un compte arrere en castellà en un llançament, ja que estem acostumats a sentir-los en anglés o francés”. Aquest mes de juny ja va tindre lloc un compte arrere, en aquesta ocasió en l’aeroport de Terol, quan es va fer amb èxit un assaig en estàtic del funcionament del motor del Miura 1, que tindrà una capacitat de 100 quilos de transport.

Aquesta empresa naix el 2011 de la mà de dos joves de 23 anys, Raúl Verdú i Raúl Torres (aficionats a l’aeromodelisme de coets i estudiants d’Enginyeria Industrial i Enginyeria Aeroespacial), que decideixen emprendre una aventura que els ha portat fins al punt en què qual actualment està el projecte, amb el llançament d’un coet comercial en l’horitzó de dos anys. El projecte va nàixer llavors amb un pressupost d’un milió d’euros destinat al desenvolupament del motor necessari per a impulsar el coet, 750.000 euros de finançament privat i 250.000 que va aportar el Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), dependent del Ministeri de Ciència i Innovació, a través d’un préstec condicionat a l’obtenció d’aquests altres 750.000 euros.

A partir d’aquest moment l’empresa va continuar creixent –fa tres anys s’hi incorpora Ezequiel Sánchez com a president executiu per ajudar a continuar potenciant el projecte–: “Estem molt satisfets, perquè continuem creixent i complint els objectius marcats en el programa”. Les últimes fites, els dos tests estàtics, “la nostra primera fita va ser col·locar el coet en vertical i hem pogut comprovar que tots els sistemes funcionen de manera harmònica, i la pròxima meta serà el vol del Miura 1 al final del 2022”.

Per a aquests assajos, PLD Space disposa d’unes instal·lacions, que actuen com a base d’operacions per a testar els motors, en l’aeròdrom de Terol, i estan dirigides des del centre de control de la missió situat en un búnquer en les dependències que l’empresa té a Elx: “Els assajos que fem a Terol ens ofereixen la informació necessària per a comprovar el funcionament correcte del sistema”. “Fer un coet és un procés complex”, apunta el president executiu de l’empresa il·licitana, que marca com a pròxims objectius els llançaments del Miura 1, al final d’any des de Huelva, i del Miura 5.

Aquest segon coet, amb capacitat per a posar en òrbita en l’espai (a 500 quilòmetres d’altura) satèl·lits menuts entre 400 i 500 quilos. El Miura 5, “el nom pretén que se l’assimile a la marca Espanya i, a més, porta associats els valors de força i potència, tan necessaris en una indústria tan competitiva”, comptarà amb cinc motors –per això el número 5, ja que el Miura 1 només porta un motor– de 1.000 CV cadascun. El vol del Miura 1 servirà per a la realització d’experiments comercials i científics en gravetat zero: “El finançament del primer coet està completada, fins hui hem aconseguit 46 milions d’euros (el 80% correspon a finançament privat), i continuem treballant en la del Miura 5, el cost del qual és de huit milions per llançament”.

L’objectiu que es marquen és “generar l’herència de vol, demostrar que pots volar ràpid i segur, perquè el que es busca són operadors eficients que puguen portar els teus satèl·lits a una òrbita determinada amb seguretat”. A més, busquen ser eficients en cost i mediambientalment, “per això els coets són recuperables”, de manera que es puga treballar en la millora dels sistemes: “Sempre dona més confiança un coet que ha volat i ha sigut capaç de tornar”.

Per assegurar l’èxit del projecte, PLD Space és una empresa de transport espacial, han de complir etapes fins a aconseguir la posada en òrbita del coet amb èxit: “El llançament és el coll de botella de la indústria aeroespacial comercial, ja que hi ha més demanda que oferta”. “Hi ha una carrera a Europa i Espanya no tenia aquesta capacitat, mentre que nosaltres estem lluitant per liderar aquesta carrera, i ens trobem en una fase avançada”, sosté Sánchez.

Preguntat sobre la possibilitat d’obrir el model de negoci cap als viatges espacials en un futur, com han fet altres companyies, el president executiu de PLD Space apunta que, de moment, no s’ho plantegen: “Estem centrats en el transport comercial de càrrega”.

Espai Aero

Les principals empreses del sector espacial valencià –Arkadia Space, COMET Ingeniería, DAS Photonics, fentISS, NAX Solutions, Orbital EOS i PLD Space– han creat la primera associació aeroespacial de la Comunitat Valenciana, Espai Aero, per a reforçar la coordinació de les seues activitats, enfortir les seues capacitats gràcies al coneixement compartit i impulsar la seua visibilitat tant en l’àmbit nacional com en l’internacional. Es tracta d’una aposta per afermar la seua relació a través del clúster per millorar la seua competitivitat en un mercat a l’alça.

Sobre aquesta iniciativa, Sánchez creu que aquest agrupament pot beneficiar la indústria valenciana pel fet de generar una capacitat d’interacció per al desenvolupament d’oportunitats“.