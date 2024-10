Mofes i coaccions d’un policia afí a Lim: la intrahistòria dels aficionats del València CF retinguts a Singapur

La lluna de mel a Singapur de Daniel Cuesta i la seua parella, aficionats del València CF, es va convertir en un malson quan els van retirar els passaports i es van quedar retinguts arran que el primer publicara en les seues xarxes socials unes imatges criticant el màxim accionista del club i magnat de Singapur, Peter Lim.

Com va informar aquest diari, Cuesta va difondre el dijous 3 d’octubre unes fotos i vídeos seus posant amb una bandera amb la llegenda “Lim go home” davant d’un edifici que va resultar ser la residència de Lim i posant un adhesiu de dimensions reduïdes amb el lema “Lim out a la porta de l’immoble.

L’endemà, és a dir, el divendres 4 d’octubre, Cuesta i la seua parella tenien previst viatjar de Singapur a Bali per a prosseguir amb la seua lluna de mel. No obstant això, segons va avançar el periodista Héctor Gómez, director de Tribuna Deportiva, en l’aeroport de Singapur van ser retinguts i traslladats a un hotel a l’espera de prestar declaració. A tots dos se’ls va retirar el passaport.

Des d’aquest moment fins al 10 d’octubre passat, quan es va anunciar la devolució dels passaports i el retorn a València amb un apercebiment, és a dir, sense cap sanció, no hi ha hagut pràcticament informació sobre la seua situació, en part a petició de la família mateixa i de les autoritats diplomàtiques, amb l’objectiu d’arribar a una solució ràpida i satisfactòria.

Ja amb la parella de tornada a València, elDiario.es ha recaptat informació del que havia passat en aquest espai de temps a través de fonts del seu entorn pròxim. Segons han explicat, els problemes van sorgir en el control de duana de l’aeroport de Singapur. Com que no el van passar, van acudir a l’oficina d’immigració, on els van dir que aniria un agent a fer-los unes preguntes. Després de quasi dos hores d’espera, es presenten dos agents de paisà, un d’ells aparentment de rang superior que, per la seua manera d’expressar-se, era afí a Peter Lim. Aquest policia, abans d’arrancar la declaració amb el segon agent, els va dir que no podien arribar al país asiàtic i fer el que els donara la gana, que Lim vendria quan voldria, que va comprar el club molt barat i que el vendria molt més car i que per posar-li quatre adhesius no se n’aniria.

El segon agent va ser el que es va encarregar de l’interrogatori, ja en un tot cordial i respectuós. En les mateixes dependències d’immigració els va preguntar coses com d’on havien tret la bandera i els adhesius o què és Libertad Valencia CF (plataforma opositora a Lim de la qual Cuesta és soci). Després de la declaració, van ser traslladats en un cotxe de Policia a un hotel pròxim a les dependències, on van tornar a declarar hores després. En tot aquest temps van tindre plena llibertat per a moure’s, però van arribar a sentir por per la situació creada.

Abans de la segona declaració, novament l’agent pretesament de rang superior va tractar d’acoquinar-los, amenaçant-los que si continuaven eixint notícies negatives del país asiàtic o notícies falses, com que estava detingut (tot i que no era així), reobririen el cas i es podrien quedar 10 o 15 dies més retinguts, fins i tot podria obrir-se judici. Aquest és el motiu pel qual la família va demanar discreció en les informacions que es van publicar aquells dies.

Finalment, les gestions diplomàtiques van fer fruit i tot va quedar en un esglai. El 10 passat d’octubre, les autoritats de Singapur els van tornar els passaports i van poder tornar a València amb un avís, el que allà anomenen un warning. Dilluns, Cuesta va agrair el suport a l’afició del València CF en les seues xarxes socials, va reconéixer el seu error i va dir que el que es va equivocar va ser “solament” ell, però va criticar l’“abús de poder” de les autoritats de Singapur.

Així doncs, va explicar que necessita temps per a recuperar-se “pel mal” que ha pogut fer “a persones molt importants” en la seua vida i va demanar que s’entenga l’objectiu de “centrar-se en el més important”, com és recuperar-se d’això.

No obstant això, va afegir que, “si algú pensava que aquest club –en referència al València CF– estava mort, només cal veure com ha reaccionat la gent davant aquest abús de poder i aquesta injustícia tan gran”, va recalcar Cuesta, que va agrair al col·lectiu Libertad VCF, grup opositor de Peter Lim, el seu suport durant aquestes setmanes.