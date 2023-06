Montañez, exregidor que va denunciar a Vox davant la Fiscalia, descarta ser candidat per València en el partit de Macarena Olona

“No comptarà amb mi per un tema purament ideològic. L’enquadrament que ha pres el seu partit dista enormement de la meua ideologia, que continua sent molt distant tant de la sabata blava com de la sabata roja. Per tant, em reincorporaré d’ací a poc a la meua activitat professional anterior com a consultor per continuar ajudant el desenvolupament de l’economia i dels negocis en l’àmbit d’Espanya i seguiré amb la meua activitat en mitjans de comunicació i com a conferenciant. No descarte la política, però sí en el curt termini”.

El que ha sigut regidor de Vox a l’Ajuntament de València en els últims quatre anys, Vicente Montañez, ha descartat en declaracions a elDiario.es la seua incorporació com a número u per València en Camí Junts, el partit amb què Macarena Olona, també ex del partit d’extrema dreta, ha fundat per concórrer a les pròximes eleccions generals del 23 de juliol.

Així doncs, malgrat els rumors que el vinculaven a aquest projecte polític de nova creació i malgrat l’amistat que uneix tots dos polítics, Montañez es desmarca de la primera línia de moment.

Al mateix temps, l’exregidor que ha denunciat davant la Fiscalia Anticorrupció el partit de Santiago Abascal, ha anunciat que a hores d’ara treballa en un llibre sobre la seua “vida i la meua experiència en Vox”, que pretén que es publique “abans de final d’any”. Montañez va criticar obertament que la seua formació elegira com a candidat a presidir la Generalitat un condemnat per violència masclista com Carlos Flores, va denunciar l’absència habitual dels seus despatxos dels assessors del grup municipal i va equiparar Vox amb una secta en assegurar que s’havia sentit “humiliat i assetjat”.

“Done suport a la meua amiga Macarena Olona en la iniciativa legislativa popular que lidera buscant la igualtat entre homes i dones dins de la desafortunada llei de violència de gènere. D’una vegada per sempre volem posar fi al drama de xiquets orfes de pares vius, volem posar fi a les denúncies falses i volem protegir el dret del menor de poder tindre un pare i una mare. Ja fa temps que lidere aquest projecte a València i a Castelló i així ho continuaré fent”, va dir per acabar Montañez.