Nou reglament de la comissió valenciana de garantia i avaluació de l’eutanàsia: haurà de reunir-se almenys una vegada a l’any

El 24 de juny de 2021 entrava en vigor la Llei de l’eutanàsia, que havia sigut aprovada pel Congrés dels Diputats el març d’aquest any mateix. I a l’agost es coneixia que una dona alacantina de més de seixanta anys que patia esclerosi múltiple des de feia dues dècades era el primer cas d’eutanàsia que s’aplicava a la Comunitat Valenciana.

Dilluns, s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el nou reglament d’ordre intern de la Comissió de Garantia i Avaluació de l’Eutanàsia, que entra en vigor dimarts. Aquesta normativa, tal com es recull en l’apartat b de l’article 5 (funcions) del Decret 82/2021, de 18 de juny, del Consell de creació de la Comissió de Garanties i Avaluació de la Comunitat Valenciana, havia de ser elaborada per aquest organisme.

El document, aprovat més de tres anys després que arrancara la comissió, estableix que aquest organisme tindrà la seu a l’Hospital Clínic Universitari de València, encara que podrà celebrar les seues sessions en qualsevol lloc del territori valencià –podrà celebrar les seues sessions de manera presencial o telemàtica.

Es reunirà, “com a mínim”, una vegada a l’any i la resta de les sessions tindran lloc “en funció de l’entrada dels assumptes a tractar” o casos a resoldre. Quant a les sessions extraordinàries, es convocaran quan ho decidisca la presidència a iniciativa pròpia, o quan ho sol·liciten així una cinquena part dels seus membres.

El ple de la Comissió també podrà acordar la creació, amb caràcter temporal o permanent, dins del seu si, dels grups de treball que considere oportuns per a estudiar o tractar assumptes concrets en funció de les necessitats que vagen detectant.

Les funcions de la presidència de la Comissió, de la secretaria d’aquesta i de la resta dels membres també venen definides en l’ordre, i les votacions es decidiran per majoria simple: en cas d’empat decidirà el vot de qualitat de la presidència. Per a modificar el reglament, de manera parcial o total, caldrà que ho sol·liciten almenys un terç dels membres de la comissió, i perquè siga aprovada aquesta modificació es requereix una majoria de dos terços. Així mateix, es recull la possibilitat de recusació d’algun dels membres de la comissió o l’abstenció d’intervindre en determinats procediments en els casos recollits per la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Composició de la Comissió

Tal com es recull en el text legislatiu del 2021, la comissió està presidida per una persona, professional de la medicina, funcionària o estatutària, adscrita a la conselleria amb competències en matèria de sanitat, a proposta de la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de gestió de l’activitat assistencial. Ocupa la secretaria una persona de perfil professional jurídic, funcionària o estatutària, adscrita a la conselleria amb competències en matèria de sanitat, a proposta de la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de gestió de l’activitat assistencial.

Quant als vocals, són quatre persones professionals col·legiades, a proposta de la presidència del Consell Autonòmic de Col·legis de Metges de la Comunitat Valenciana amb experiència en algun dels àmbits assistencials següents: cures pal·liatives, bioètica, hospitalització a domicili, deontologia, medicina intensiva, medicina interna, psiquiatria, anestesiologia, atenció primària o atenció en hospitals de llarga estada; dues persones professionals col·legiades, a proposta de la presidència del Consell d’Infermeria de la Comunitat Valenciana amb experiència en algun dels àmbits assistencials següents: cures pal·liatives, bioètica, hospitalització a domicili, vigilància intensiva, hospitalització en plantes d’interna, atenció primària o atenció en hospitals de llarga estada.

De la mateixa manera, també formen part d’aquest organisme com a vocals dues persones professionals col·legiades, especialistes en psicologia clínica o màster en psicologia general sanitària, a proposta de la residència del Col·legi Oficial de Psicologia de Comunitat Valenciana; quatre persones professionals col·legiades, a proposta de la presidència del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, amb experiència en l’àmbit jurídic en alguna de les matèries següents: testament vital, dret sanitari, dret penal, dret civil, dret de família o bioètica; i una persona professional col·legiada, proposta per les presidències dels Col·legis Oficials de Treball Social provincials de la Comunitat Valenciana amb experiència en l’àmbit social de la discapacitat i la dependència.