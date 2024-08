La nova empresa propietària de Marie Claire es compromet a “revitalitzar i rellançar” la tèxtil de Vilafranca

La nova propietat s'ha compromès a “revitalitzar i rellançar Marie Claire, respectant-ne el llegat i, alhora, adaptant-la a les tendències emergents del mercat global”. Així ho ha anunciat ForMen SA, que recentment ha estat autoritzada per la justícia per quedar-se amb l'empresa fundada el 1907 i amb seu a Vilafranca, per un preu de 250.000 euros.

D'aquesta manera, l'empresa propietària anuncia que es tracta d'“una fita de la marca i que ”representa un impuls renovat per a la comarca dels Ports i per a la indústria tèxtil espanyola“. I és que amb la compra i la continuïtat de l'empresa també contempla la reincorporació progressiva dels prop de vuitanta treballadors en situació d'ERTE des del 2022, ja que la resolució judicial del TSJCV declara la successió d'empresa a efectes laborals i de Seguretat Social respecte dels empleats inclosos a l'oferta i dels seus contractes.

ForMen SA anuncia així “plans ambiciosos per a Marie Claire, que inclouen l'expansió del seu catàleg de productes per abastar roba interior, roba esportiva, roba de bany per a homes i dones, productes sanitaris, així com el manteniment de la línia tradicional que ha definit l'excel·lència de la marca”. A més, es preveu la modernització de la planta de producció a Vilafranca i “l'enfortiment de la presència de la marca tant al mercat espanyol com a l'internacional”.

Entre les inversions que ja ha anunciat hi ha la instal·lació de panells fotovoltaics a les instal·lacions de Vilafranca per optimitzar l'autoconsum elèctric i reduir les emissions de CO2.