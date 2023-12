La nova veu de Vox en les Corts: un negacionista de la violència masclista que va cobrar del PP

El parlament valencià es queda sense dones portaveus i incorpora un nou síndic que prové de l’activisme ultracatòlic d’HazteOír i nega la violència de gènere. Vox ha triat en les Corts Valencianes José María Llanos com a nou portaveu en la cambra autonòmica en substitució d’Ana Vega. Després de la marxa de la socialista Rebeca Torró al Govern de Pedro Sánchez com a secretària d’Indústria i la substitució d’Ana Vega, relegada a la presidència del grup parlamentari de Vox, la cambra es queda sense veus femenines al capdavant dels quatre partits amb representació parlamentària.

El dirigent del partit d’extrema dreta a València va ser vetat com a conseller de Justícia en l’executiu de Carlos Mazón, mentre es dissenyava el bipartit format pel PP i Vox el mes de maig passat, arran d’unes declaracions davant les càmeres de Televisió Espanyola, en els corredors del parlament, en què negava de pla que existira la violència masclista o de gènere. Després va rectificar en xarxes socials al·legant que condemnava “tota mena de violència contra la dona, incloent-hi la masclista”, encara que insistia a negar la violència de gènere.

Llanos, professor titular de la Universitat de València, es va afiliar a Vox el 2014, any en què va ser nomenat president provincial del partit ultra. Un any abans havia acabat l’etapa en què el jurista va cobrar, com a mínim, 52.000 euros d’una fundació pública usada pels Governs del PP com una mena de paradeta de col·locació. Part dels pagaments van ser abonats a través de Consultoríia Iusaequitas.

El nou portaveu de Vox provenia de l’associació ultracatòlica HazteOír, segons va publicar Infolibre després de les seues declaracions negant la violència masclista. A pesar que Llanos va protagonitzar una guerra soterrada amb el sector que representava Ana Vega, dirigent de la formació a Alacant, el canvi en el càrrec de portaveu s’emmarca, segons Vox, en el “desenvolupament normal del grup parlamentari” i en el “repartiment de funcions entre els representants de les diferents províncies”.

Llanos és “pur Vox”, segons Ana Vega

Llanos va declinar valorar que ja no hi haja dones portaveus en la cambra autonòmica en estimar que el que importa és si són “vàlids” o no. Ana Vega va elogiar el nou portaveu com un “gran parlamentari” que és “pur Vox”.

Vega ha reconegut que la decisió de substituir-la va vindre de la direcció nacional del partit de Santiago Abascal. Dilluns passat la parlamentària de Vox va compartir un missatge en xarxes socials destacant que era l’única síndica. No obstant això, Vega va explicar que va mantindre una conversa amb la direcció estatal de Vox en què li van comunicar el cessament.

També va agrair a la direcció del partit que continue “comptant” amb ella com a portaveu adjunta.