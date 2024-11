Nuria Montes, el fitxatge estrela de Mazón que va defensar que el canvi climàtic “és bo per al turisme”

Un dels caps que Carlos Mazón ha fet rodar ha tingut mínimes responsabilitats en la gestió de la catàstrofe de la DANA, però, la poca cosa que va fer, la va fer d’aquelles maneres. Nuria Montes, la consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, la que passava per ser un dels fitxatges estrela del PP per al nou Consell, ha sigut una incorporació que va arribar directament del lobby del sector turístic, en qui el PP posa gran pes de l’economia valenciana. Montes se’n va per la porta de darrere, en un moment en què les inversions en el territori valencià han hagut de canviar de rumb.

Montes, madrilenya de 55 anys, però amb gran part de la seua carrera professional desenvolupada a Alacant, va ser durant prop de 30 anys secretària general de la patronal hotelera Hosbec –patronal amb seu a Benidorm–, també ha ocupat càrrecs en la CEOE i en la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Durant els últims quatre anys d’aquesta etapa va coincidir amb Mazón com a president de la Diputació d’Alacant i, quan va fer aquest el pas al Palau de la Generalitat, Montes va ser fitxada per a dirigir la conselleria dels motors econòmics valencians. L’aposta va demostrar que Mazón s’ho jugava tot al turisme.

El paper de Nuria Montes en la crisi de la DANA ha sigut limitat. Com a presidenta del consell d’administració de Fira València havia de gestionar el pavelló 8 destinat a ser la morgue on arribaven els cossos de les víctimes i, després de ser identificats, entregar-los a les funeràries. Però el seu gest es va torçar a l’hora d’explicar als familiars com es gestionaven els cossos dels seus éssers estimats, i ho va demostrar amb unes paraules desafortunades: “Ací no s’entregaran cossos a famílies, no es permetrà l’accés de familiars a la zona on tenim custodiats tots els morts, així que han d’esperar de manera obligatòria la telefonada del jutjat i el lliurament de la documentació pertinent. Les famílies en el millor lloc en què poden esperar les notícies dels seus familiars és en els seus domicilis”.

Aquesta falta d’empatia amb unes famílies que demanaven saber on estava el seu ésser estimat, i quan encara estaven comptant-se les víctimes que augmentaven en nombre dia a dia en aquells dies, va provocar que haguera de fer un pas arrere i demanar perdó. Això ho va fer a través d’un vídeo, amb un entorn i uns gestos més acurats, en el Centre d’Emergències, i vestida amb una dessuadora també del mateix servei. “Lamente que les meues paraules hagen estat faltes d’empatia, d’aquesta sensibilitat que tots busquem en aquests moments durs”, manifestava Montes.

Però un altre dels capítols que ha acabat de rematar la imatge de Nuria Montes ha sigut quan s’ha rescatat un vídeo del mes de març passat, en què, en una jornada empresarial frivolitzava sobre el canvi climàtic, quan el debat que en aquests moments que hi ha damunt la taula és el de lluitar contra aquest desafiament que provoca desastres meteorològics com la DANA del 29 d’octubre.

Les paraules de Nuria Montes mostraven la seua visió economicista de la realitat del canvi climàtic, una visió també supeditada a la sempre present explotació turística: “Si una cosa bona porta el canvi climàtic és precisament l’extensió de la temporada turística”.

Carlos Mazón solta llast amb Nuria Montes, una consellera que no ha aportat empatia quan era això quasi l’única cosa que se li demanava davant un desastre de les dimensions viscudes, i perquè el turisme no serà la solució necessària per a reconstruir el territori destruït, perquè hi ha vida més enllà d’aquest sector econòmic.