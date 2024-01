On és més car el taxi a la Comunitat Valenciana: abaixar la bandera a Requena són 3,75 euros; el quilòmetre a Castelló, 1,51 euros

La consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, ha signat nou resolucions amb les noves quanties de les tarifes urbanes del taxi de huit àrees, que preveuen pujada de preus i inclouen les tres capitals de província a més de les corresponents a les àrees d’explotació de Requena, l’Alcoià, la Safor, la Marina Baixa i el Camp de Morvedre, així com les interurbanes, i que seran aplicables a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Segons ha explicat la consellera, les noves tarifes s’han aprovat després que el ple de la Comissió de Preus emetera el seu informe favorable i després d’haver sentit les associacions professionals del sector del taxi i els representants dels consumidors i usuaris. Segons Pradas, la Generalitat continuarà treballant amb el sector per a “oferir un servei públic de qualitat”.

En el cas de l’àrea de prestació d’Alacant, s’estableixen dues tarifes. En la primera (corresponent a recorreguts urbans i horari diürn en dies laborables), la baixada de bandera se situa en 1,95 euros, el preu del quilòmetre recorregut en 1,21 i el d’hora d’espera en 22,10. Pel que fa a la tarifa 2 (recorreguts urbans, aplicable en horari nocturn de dies laborables, i dissabtes i festius tant en horari diürn com nocturn), la baixada de bandera se situa en 2,00 euros, el quilòmetre en 1,37 i l’hora d’espera en 25,84. Els mínims de percepció per a la tarifa 1 seran 4,30 euros i en la tarifa 2, 5,60.

Per a l’àrea de prestació de Castelló també hi haurà dues tarifes. En la primera, la baixada de bandera costarà 1,40 euros, el quilòmetre recorregut 1,29 i l’hora d’espera 23,06. Per a la segona tarifa, la baixada de bandera puja a 1,45 euros, el quilòmetre recorregut a 1,51 i l’hora d’espera a 26,31. Els preus mínims per servei seran de 4,90 i 6,00 segons, siguen diürns o nocturns.

En l’àrea de València, la baixada de bandera de la tarifa 1 se situa en 1,80 euros, el quilòmetre en 1,21 i l’hora d’espera en 21,82. Per a la tarifa 2, els preus seran de 2,35 per abaixada de bandera, 1,32 per quilòmetre recorregut i 25,00 per hora d’espera. La percepció mínima per servei prestat en horari diürn serà de 4,40 euros i en nocturn, de 6,50. A més, s’inclou un mínim de percepció per serveis prestats amb origen en l’aeroport de Manises de 12,50 euros.

Respecte a l’àrea de prestació conjunta de l’Alcoià-el Comtat, la baixada de bandera s’estableix, per a la tarifa 1, en 3,50 euros i de 3,65 euros per a la tarifa 2. El quilòmetre recorregut costarà 0,97 i 1,06, mentre que les hores d’espera es cobraran a 21,50 euros o 25,04 segons siga el règim tarifari. Els mínims per servei prestat ascendeixen a 4,25 i 6,00 euros, respectivament.

Per a l’àrea de prestació conjunta del Camp de Morvedre, la baixada de bandera de la tarifa 1 se situa en 1,95 euros, el preu del quilòmetre recorregut en 1,10 i el d’hora d’espera en 18,92. Respecte a la tarifa 2, la baixada de bandera costarà 2,65 euros, el quilòmetre 1,31 i l’hora d’espera 20,51. Els mínims de percepció per a la tarifa 1 seran 5,00 i en la tarifa 2, 6,50.

A la comarca de la Marina Baixa, en la tarifa 1, la baixada de bandera suposarà un cost de 3,30 euros, el quilòmetre recorregut, 0,98, l’hora d’espera, 20,00 i el mínim, en diari diürn, 3,75. Per a la tarifa 2, aquests preus se situen en 3,90, 1,12 i 23,89 respectivament, mentre que el mínim en horari nocturn arriba a 5,90 euros.

Pel que fa a la Safor, en la tarifa 1, la baixada de bandera costarà 3,15 euros, el quilòmetre recorregut 1,24 i l’hora d’espera 19,40. Per a la tarifa 2, la baixada de bandera puja a 3,60 euros, el quilòmetre recorregut a 1,41 i l’hora d’espera a 21,29. Els preus mínims per servei seran de 4,65 i 5,80, segons siguen diürns o nocturns.

Referent a l’àrea de prestació de Requena-Utiel (que inclou també la Vall de Cofrents i Aiora) la baixada de bandera de la tarifa 1 se situa en 3,25 euros, el quilòmetre en 1,31 i l’hora d’espera en 19,96. Per a la tarifa 2, els preus seran de 3,75 per abaixada de bandera, 1,47 per quilòmetre recorregut i 21,95 per hora d’espera. La percepció mínima per servei prestat en horari diürn serà de 5,00 euros i en nocturn, de 6,00.

Finalment, els serveis interurbans es divideixen entre la tarifa ordinària i l’especial. En la primera, la baixada de bandera costarà 1,65 euros, el quilòmetre 1,34 i l’hora d’espera 16,74. La tarifa especial eleva aquests preus a 2,25, 1,55 i 19,00 euros, respectivament.