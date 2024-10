Paco Roca converteix en vinyetes l’entrada de la Fira de Mostres per a anunciar el Saló del Còmic València 2025

Els finestrals d’entrada de Fira València convertits en vinyetes per les quals entren els visitants i es converteixen en personatges de còmic. Aqusta singular –però imaginativa– idea és l’eix del cartell del valencià Paco Roca per a la pròxima edició de Saló del Còmic València 2025, que se celebrarà en la institució del 28 de febrer al 2 de març de l’any que ve. L’autor de Surcos del azar o El abismo del olvido, uneix el seu nom als de Cristina Durán, Daniel Torres o Laura Pérez com a responsables del cartell anunciador de la cita, i torna a demostrar el seu mestratge pel fet d’aconseguir contar una història breu amb un sol dibuix.

Com va explicar Álvaro Pons, l’expert més gran en nové art d’Espanya i responsable de la Càtedra d’Estudis del Còmic de la Universitat de València, «en pocs anys, el Saló de Còmic de València s’ha convertit en el més important d’Espanya, i ara lluitem braç a braç amb el de Barcelona». No és cap exageració dir que el d’ací està a l’altura del de la ciutat comtal, però està fent un esforç més gran per aconseguir senyals d’identitat pròpia, en un moment en què l’altre –el més antic del país– mostra símptomes d’estancament.

De moment Daniel Tomás, director de continguts de l’esdeveniment, només va anunciar algunes de les novetats de la pròxima edició. Destaca la presència del veterà dibuixant Nazario, una autèntica llegenda del còmic underground gràcies al seu personatge Anarcoma, que no sols estarà present en la cita, sinó que presentarà un curtmetratge d’animació basat en un dels relats inclosos en el seu últim treball Mujeres raras.

Sobre les exposicions, Tomás només en va anunciar dueos. La primera, un repàs de la trajectòria de la dibuixant de Vila-real Nuria Tamarit. Malgrat la seua relativa joventut (31 anys) té en el seu haver una trajectòria que inclou títols tan destacables com Toubab, Dos monedas i aquesta genialitat titulada Loba boreal. Durant el festival, estarà envoltada d’autors nacionals tan destacats com Ana Oncina (que ha recuperat les aventures de Croqueta i Empanadilla), Pablo Auladell, Luis Durán, Miguelanxo Prado, Agustín Casas, Magius, Daniel Torres (que arribarà amb el seu últim còmic sota el braç), Javi Rey o Jorge Fornés.

Pel que fa a la presència forana, el primer nom que s’ha donat a conéixer és el del francés Neyef (Romain Maufront). Conegut a Espanya per títols com a Bastardos del bayou o Puta madre, és considerat un dels grans talents actuals del còmic gal. S’hi suma que el festival continua la seua aposta pel còmic africà. Si en l’edició anterior va haver-hi dues exposicions i la presència d’alguns autors destacats –com Nze Esono Ebale i Daniel Nsué–, aquesta vegada els protagonistes seran els autors de Guinea Equatorial.

Fantagraphics

Enguany la cita tornarà a comptar amb una secció professional que oferirà oportunitats de connexió als creadors i a les editorials. D’una banda, se celebrarà el Mercat de Drets Internacionals, en què es mantindran reunions entre editorials nacionals i internacionals per a la compravenda de drets, sota l’organització de l’Associació d’Editors del País Valencià. Entre les editorials confirmades està Fantagraphics, una editorial procedent dels Estats Units reconeguda per publicar els millors còmics i novel·les gràfiques. L’editorial fundada el 1976 per Gary Groth té el catàleg històric i de còmic alternatiu més important del món (i ha publicat la valenciana Laura Pérez).

La Zona Àsia contínua el seu creixement amb nous continguts, oferint una oferta cultural més gran amb un nombre més alt de participants, associacions, activitats variades i un escenari exclusiu per a aquesta zona. A més, part del contingut musical es traslladarà a l’escenari principal. En la pròxima edició, com a novetat, aquest espai presentarà un cartell específic.

Per descomptat, no faltaran els concursos Cosplay, part fonamental del saló per ser una eina excel·lent per a l’expressió artística dels visitants que acudeixen al saló. Cada dia hi haurà espectacle en l’escenari. Divendres 28 de febrer se celebrarà el tradicional Concurs de Cosplay Escolar; dissabte i diumenge serà el torn per a tota la família amb la celebració del concurs Cosmasters en què el guanyador obtindrà una plaça per a participar en el Cosplay World Masters 2025 a Lisboa, i la Passarel·la Cosmasters, amb premis a millor confecció, maquillatge, armadures i propostes.

A l’acte de presentació de Saló del Còmic de València 2025, que es va celebrar ahir dijous en La Nau, van assistir, a més dels ja esmentats Daniel Soler, director del Saló; Adela Cortijo, directora del Servei de Cultura Universitària; Vicente Ripoll, director general de l’Institut Valencià de la Joventut; Enric Estrela, director de la Institució Alfons el Magnànim; Àfrica Ramírez, presidenta de l’Associació d’Editorials del País Valencià; i Noelia Ibarra, codirectora de la Càtedra d’Estudis del Còmic, SM/UV.