El pacte trencat de PP i Vox amenaça la governabilitat de les set ciutats valencianes més poblades

Les eleccions municipals de maig del 2023 van donar el poder al PP en les set ciutats més poblades de la Comunitat Valenciana: València, Alacant, Elx, Castelló de la Plana, Oriola, Torrevella i Torrent. Però en totes han necessitat el suport de Vox, amb circumstàncies i solucions diferents.

La ruptura del pacte de Vox amb el PP ha afectat els governs autonòmics que hi havia en vigor a Espanya, entre els quals el Consell de la Generalitat Valenciana, però la força d’extrema dreta no ha parlat d’altres institucions com ara ajuntaments o diputacions provincials. Aquest moviment unilateral protagonitzat per l’extrema dreta fa ombra sobre la situació de la governabilitat de les institucions locals si, a més d’eixir dels equips de govern també es retirara el suport als populars.

En les capitals de província de València i Castelló de la Plana, el PP va ser la força més votada, però sense arribar a la majoria absoluta. Això va portar a pactes amb Vox que van propiciar l’entrada de l’extrema dreta en tots dos governs municipals. La mateixa situació és la de les ciutats alacantines d’Oriola i Torrevella, governs del PP que integren Vox. Si hi haguera ruptura, en aquestes quatre ciutats el PP quedaria en minoria, però com el partit majoritari en els plens municipals.

En el cas de la tercera capital de província va ser diferent. El PP va ser el partit més votat, però no ha arribat a incloure Vox en l’executiu local, encara que l’acord amb l’extrema dreta ha servit per a mantindre la governabilitat com, per exemple, amb l’aprovació dels pressupostos municipals.

La situació més delicada es pot trobar a Elx i Torrent. A les ciutats alacantina i valenciana, el guanyador de les eleccions va ser el PSPV, però el pacte del PP i Vox va curtcircuitar la formació de governs d’esquerra. Si es trenquen els pactes locals i si es retira el suport per part de l’extrema dreta, els populars quedarien en minoria sense ser tampoc el grup municipal més nombrós.

Una altra institució sobre la qual penja l’espasa de Dàmocles de la decisió de Vox és la Diputació de València. Mentre que en les d’Alacant i Castelló el PP té majoria absoluta, en la corporació provincial de València el PP governa en minoria amb l’única diputada d’Ens Uneix, comptant amb el suport extern de l’extrema dreta. Si es retira aquest suport i es dona una situació d’ingovernabilitat, hi hauria la possibilitat d’un canvi de govern si la formació comarcalista de Jorge Rodríguez canviara la seua estratègia de govern i es decantara per un nou pacte amb el PSPV i Compromís.

Sobre el futur de la governabilitat municipal, el president de la Generalitat i del PP de la Comunitat Valenciana, en la seua compareixença de divendres afirmava: “Serà Vox qui haja de dir-ho, nosaltres som un partit lleial que, quan pacta, compleix. En qualsevol cas hem sigut, som i serem un partit amb vocació de governar en solitari”.