Papi Robles, nova portaveu de Compromís: “Catalá ha bunqueritzat l’Ajuntament de València, només ha eixit per a anar a l’església”

Papi Robles (Múrcia, 1982) substituirà Joan Ribó com a portaveu de Compromís a l’Ajuntament de València. La regidora i exdiputada autonòmica, que ja va pilotar el grup parlamentari en les Corts Valencianes després de la marxa de Fran Ferri, assumirà el comandament de la coalició en el que ha sigut el seu feu principal una vegada passe el ple de pressupostos en què el PP i Vox aprovaran els seus primers comptes públics.

La regidora, un dels perfils més combatius de la coalició, es mostra especialment crítica amb l’opacitat de l’alcaldessa María José Catalá, i alerta que l’entrada de l’extrema dreta a l’Ajuntament suposa una venda dels drets de les persones més vulnerables. Sobre aquestes qüestions, l’actualitat política i el model de ciutat s’esplaia en una trobada amb elDiario.es.

Han fet ja un balanç sobre el resultat electoral? Per què va perdre el govern local de Compromís i el PSPV-PSOE?

No és una cosa que es dega a una sola qüestió, tenim diversos elements. Abans de les eleccions es va fer un baròmetre en què la gestió del Govern aprovava folgadament. No podem identificar aquesta pèrdua en la gestió, que va ser reconeguda com a bona. La nostra gent va estar tan centrada en la gestió que no vam saber traslladar tot el que estava fent-se. Vam ser tan responsables amb la faena a fer que el tracte amb la gent es va desplaçar; és una part d’autocrítica que hem de fer. Però no es pot oblidar el context en què es dona aquesta convocatòria electoral. Es veu clarament que Pedro Sánchez utilitza aquest moment per a ressorgir. Hi havia un plantejament a escala estatal. Quan féiem campanya pels barris, la gent ens preguntava “I Sánchez, quan es vota?” Jo crec que en aquests elements de huit anys de gestió molt centrats en el fet que la ciutat es millorara... és complicat mantindre els equilibris. I després el context estatal, nosaltres vam tindre una certa dificultat per a col·locar-nos.

Quan parlem de perdre les eleccions cal ser molt objectius. En Compromís hem baixat un regidor. Vam guanyar les eleccions per 17 a 16 i les vam perdre per 16 a 17. Som el primer partit de l’oposició, amb molta diferència, i tenim una proposta de ciutat. El govern local actual no en té cap. Ara hem de millorar la relació amb els barris i la gent del carrer, que és el nostre element diferenciador, continuar amb el desenvolupament del model de ciutat i en el context estatal, davant d’aquesta onada de por que intenten instaurar als carrers, valentia. La gent necessita resposta per a pagar menys hipoteca, menys car l’oli, els seus problemes de veritat.

L’oposició va fer molt de recalcament en la càrrega que suporten les famílies, incidint en l’alça de preus i els impostos. Una de les primeres mesures del PP ja en el govern ha sigut aquesta reducció d’alguns tributs. No es van plantejar haver escomés una baixada d’impostos com un gest?

Per a nosaltres l’important és afermar els serveis públics. Hi ha necessitats que no es poden cobrir encara: una atenció primària sanitària més eficient, escoles amb més professors, serveis socials que donen atenció als que ho necessiten més. Quan parlen de baixada d’impostos, ho fan enfocant les persones que els paguen: Qui paga l’IBI? Qui té una casa en propietat. Qui fa la declaració de la renda? Qui arriba a uns mínims de poder adquisitiu. Per a nosaltres els serveis públics són la base de tot el que pot sostindre la gent, permetre que s’emancipe, i ací posem el focus. Si fem una anàlisi del que suposa una baixada d’impostos per a la gent més empobrida davant de la millora de serveis públics... és una barbaritat. Quant has d’abaixar els impostos a una família que no pot pagar els llibres d’un fill perquè s’estalvie els 300 euros de l’inici de curs o la beca del menjador? La dreta mai podria escometre aquesta baixada per a equiparar els serveis. La nostra proposta és afermar els serveis públics i ajudes per als que ho necessiten més. El sistema públic ha d’estar sostingut pels que més tenen, amb una proposta d’impostos progressiva. En les Corts ja vam fer una reforma fiscal perquè qui més té aporte més i qui menys té, menys. El nostre relat no és el d’abaixar impostos; després és complicat quadrar el que lleves amb el que poses.

Durant els huit anys que van estar en el govern municipal, les polítiques de mobilitat van estar en el focus de la polèmica. No creuen que van ser moltes decisions complexes en poc de temps i això ha pesat en el resultat electoral?

Mai sabrem què hauria passat si ho haguérem fet d’una altra manera, el que sabem és què ha passat. En el primer mandat va haver-hi molta polèmica amb els carrils bici; en Vox han fet campanya que els destruirien tots i ara no s’atreveixen a tocar-los. Si aquesta ciutat és la millor per a viure-hi és per la reforma de la mobilitat. Crec que podríem haver avançat més amb la gratuïtat del transport públic i la millora de línies. L’Ajuntament ha posat tota la carn a la graella: vam reclamar a FGV una millora, també a Rodalies... Hem apostat per una millora, però no sempre hem trobat el mateix feedback. Perquè hi haja una reducció d’emissions, com la que hem de complir, cal millorar l’eficiència del transport públic.

Després d’aquests mesos en l’oposició, com veuen el govern de María José Catalá?

Per a Catalá aquesta ciutat no és important. No vol la ciutat i per això no s’hi implica. On hem vist la seua implicació? En la campanya electoral del PP a escala estatal, que segurament és on estiga el seu horitzó. Li importava tan poc la gestió que ha preferit estar amb l’Ajuntament bloquejat mesos per a fer la seua campanya, en el seu partit, de ser la més dura davant de Vox. Mentrestant, la ciutat ha estat paralitzada. Ara comencem a veure que diuen que els projectes no es desenvolupen per culpa del govern anterior. Van disfressar una ciutat d’insegura i bruta i no han canviat res. Presenten els pressupostos i són totalment continuistes. Catalá intenta fer de Ribó, cosa que no li eixirà mai bé, i pel camí ha venut els drets d’aquesta ciutat a l’extrema dreta per a poder mantindre el seu espai de poder, que únicament vol per a evolucionar en el seu partit. La ciutat no li interessa, no ix d’ací [de l’Ajuntament].

Una de les primeres mesures de Ribó va ser obrir l’Ajuntament a la ciutadania, amb el gest simbòlic de deixar que el públic accedira al balcó. En els seus primers mesos, Català ha expulsat l’oposició de l’edifici, ha reduït les preguntes que poden plantejar, no hi ha rodes de premsa després de les comissions... Hi ha un problema de transparència?

La primera cosa que ha fet és bunqueritzar l’Ajuntament i bunqueritzar l’alcaldia; l’Ajuntament està tancat a la ciutadania i alcaldia està tancada al seu propi equip de govern. Tampoc explica clarament res del que fa, la roda de premsa de pressupostos ni tan sols es retransmetia. Em recorda la pantalla de Rajoy. I com que la ciutat no li interessa, agafa el camí i la inèrcia de la gestió de Compromís i la deixa anar. Mentrestant, ha anat fent minigestos: si es fixen, només ha eixit de l’Ajuntament per anar a l’església amb la Mare de Déu. Ens ha expulsat perquè no vol que estiguem dins de l’Ajuntament, que cada vegada és més fosc i està més apartat de la ciutadania. Ni tan sols és transparent amb els seus propis ingressos, que oculta durant anys; no sabem en quines condicions es va vendre la Universitat Internacional de València (VIU) i què li ha reportat després. Si no ho vol contar, alguna cosa deu amagar.

Tampoc ha explicat si com a alcaldessa continua sent professora i si cobra per això. Vostés ho saben?

No. Volem saber què cobra. Ha tornat a fer una declaració [del curs anterior] que és falsa, en què no reporta els seus ingressos. Voldria pensar que ara la seua única dedicació és ser alcaldessa, però ja veiem que no, que té més interés a ser candidata del PP. Igual el següent és ser candidata del PP de Madrid.

Què els sembla la cimera sobre el port de València que s’organitzarà a Madrid?

Em sembla curiós que hagen d’anar a Madrid a parlar del port de València. Si van a la Malva-rosa o a Natzaret i ho expliquen, potser han d’eixir corrent. El fonament és claríssim: per al PP València és una ciutat servil a Madrid o a una empresa que té la seu social a Suïssa. La convidaria que fera trobades sobre el port als barris del port.

Deia que ha agafat la inèrcia dels projectes de Ribó, però hi ha qüestions com la capitalitat verda o els Gay Games que requereixen accions per a desenvolupar-se.

En el cas de la capital verda, el reconeixement ja està fet, i obliga a desenvolupar uns actes. Però el premi no és el reconeixement a les accions, és a continuar-hi. Nosaltres vam presentar una bateria d’inversions, però no pel premi, sinó perquè la gent puga viure ací. Ells la primera cosa que han fet és qüestionar les mesures, com en el cas de l’avinguda de Pérez Galdós, en què venen que pots recórrer-la en 4 minuts amb cotxe. València s’ha compromés a ser una ciutat neutra climàticament i ells volen una autopista. El projecte finançat per la UE és per a llevar el túnel, però ells advoquen per pujar aquests carrils dalt. En el centre, més cotxes, més busos... Totes les seues reformes van contra direcció.

Tenen clara l’estratègia per a recuperar l’Ajuntament d’ací a quatre anys?

La nostra responsabilitat com a oposició és oferir una alternativa de govern, i aquesta és la línia de treball. Entenem que la nostra obligació és tutoritzar el govern, denunciar allò que no està bé i tindre un model de ciutat. Nosaltres estimem la nostra ciutat i sabem que les persones que hi viuen necessiten il·lusió i esperança.

Una qüestió clau és el lideratge. Joan Ribó ja ha dit que fa un pas al costat i tothom mira a vosté. Què faran?

Ara el que fem és forjar la millor alternativa. Coordinar-nos amb el partit i els barris, treballar les seues necessitats, treballar amb el teixit i fer propostes. Crec que, per a ser una alternativa a l’alcaldia de València, has de conéixer la teua ciutat i treballar per aquesta. Compromís es rearma, treballa en equip, creixen totes les persones que formen part del projecte i s’impliquen en la ciutat. El 2027 serà el que haja de ser a partir del que decidisquen els òrgans democràtics. Jo el que sé és que a partir de la setmana que ve seré la portaveu. El meu compromís és gestionar l’equip per traure’n el millor, treballar amb la ciutat mà a mà i arribar en la millor de les posicions a recuperar l’alcaldia el 2027.

Creuen que poden passar factura els moviments dins d’Iniciativa-Compromís?

Entenc que com millor estiguem cadascun dels membres, millor. Crec que tots els conflictes es poden resoldre parlant i treballant. Des del primer dia en Compromís estem reorganitzant la nostra nova situació, però no estem perdent el temps. La gent no necessita que perdem el temps parlant de nosaltres mateixos, sinó sent eina de canvi. Així és com farem que Compromís funcione. Com més junts, millor.

I Més Compromís, el seu partit, com està?

Estupendament. Seguint els seus processos [té un congrés a la tardor]. Jo el que voldria és que treballem com Compromís ja, com passa a València. Més, Iniciativa, Verds i els adherits hem d’estar bé perquè Compromís estiga bé i ser aquesta eina que necessita la gent.

Hi ha una mica de soroll intern per la votació de l’acord de govern entre Sumar i el PSOE, atés que totes les formacions que van subscriure l’aliança amb Yolanda Díaz han passat l’acord per la seua militància.

Els òrgans assemblearis que tenim establits han ratificat l’acord. És el que els estatuts marquen i així s’ha ratificat. Jo n’estic satisfeta.

I com veuen aquest acord? Per les qüestions que es refereixen a la ciutat.

A mi m’hauria agradat que es reflectira la paralització de l’ampliació del port, però també és cert que no està la seua aprovació. En els anys que està Pedro Sánchez en el Govern no hi ha hagut ministre socialista que haja aprovat aquesta ampliació. Estic convençuda que el plantejament que tenim en Compromís va calant. De totes maneres, avís a navegants: si en l’espai polític això no es pot guanyar, anirem a la via judicial, perquè entenem que va contra la norma. Volem una ciutat amb port, no un port amb ciutat.

I la resta dels punts: deute, finançament...?

Jo voldria que ens condonaren tot el deute, no el 20%, però va avançant-se. La reforma del sistema de finançament està damunt la taula, hi ha avanços en infraestructures que ens afecten... En el marge de maniobra que tenim, s’han posat grans temes damunt la taula, cosa que no vol dir que no continuem reclamant la paralització de l’ampliació, el soterrament de les vies, el canal d’accés...

Quina posició tenen sobre l’acord referent a l’amnistia?

Crec que és un debat que utilitza el PP amb l’extrema dreta per a generar por. Hi ha un gran debat, com si fora la primera vegada que en aquest país es fa una amnistia, i s’ha fet amb molts delictes, com l’amnistia fiscal que va afectar un cert tresorer d’un cert partit. En Compromís tenim clar que està l’oportunitat de tindre un govern progressista, en el qual tenim incidència, que permetrà l’accés a l’habitatge i que les hipoteques no pugen d’aquesta manera, la pujada del salari mínim, avançar cap a la setmana laboral de 32 hores... hi ha possibilitat d’avanços socials, que és el que la gent de veritat necessita. La irresponsabilitat del soroll que genera el PP, que dona l’espai a l’extrema dreta, que estan amb banderes contra la Constitució en la seu del PSOE, és una cortina de fum, perquè no saben perdre. Han perdut i intenten trencar el joguet. Hem d’actuar amb fermesa davant aquest atac.

Al marge que siga l’oportunitat per a un Govern progressista, vostés es creuen que l’amnistia és una forma de reconciliació en el marc estatal?

Jo el que entenc és que els problemes polítics, com el que passa entre Madrid i Catalunya, s’han de resoldre amb política. El que no es pot fer és posar jutges a resoldre amb eines judicials un problema polític.

Com valoreu l’entrada de l’extrema dreta en el govern municipal?

No sabem molt del programa de treball que es plantegen, perquè no han presentat un projecte de govern. Tot és fosc, no conten res del que faran, perquè, si ho explicaren, segurament tindrien algun problema que altre, veient com justifiquen de manera reiterada l’atac als drets més fonamentals que s’han lluitat perquè aquesta ciutat siga lliure. Però al mateix temps veig Catalá molt a gust, perquè en realitat el que ha trobat és l’excusa per a dir que els socis la fan anar-se’n a l’extrem, tot i que ella vol ser moderada, però tampoc té molt de problema a entrar al seu drap. Això ens fa haver d’estar molt vigilants perquè no es retrocedisca ni un pas sobre els drets que s’han consolidat. Que cap dona haja de tindre por perquè siga qüestionada en els seus drets com a dona i en la seua pròpia autoestima. I que no puguen utilitzar això com el joguet d’intercanvi en els seus negocis, que ja coneixem, perquè al final ja els coneixem, sempre són els mateixos, el senyor Badenas i la senyora Catalá estan ja tota una vida junts, ja feien negocis amb la VIU junts. Nosaltres no consentirem que usen València com el seu joguet. Ja van usar els serveis de neteja per a retirar uns cartells de Compromís i després, en un acte del PP, ho van deixar tot fet una porqueria.

Vosté va estar en la negociació de la taxa turística, com valora la derogació abans que arribe a entrar en vigor?

Doncs, és molt curiós, perquè ells són els que sempre parlen de llibertat. Aquesta proposta, aquesta llei, el que fa és donar als municipis la llibertat que decidisquen si volen implantar-la. El que fan és coartar la llibertat dels municipis. Quina por tenen? Clar, el mantra que té el PP és que a Benidorm l’alcalde, que ha sigut un dels màxims enemics de la taxa turística, resulta que ara ha apujat 200 euros l’impost sobre béns immobles (IBI) als veïns i ha apujat la taxa de fems. El que volem és que els que hi venen i en gaudeixen aporten alguna cosa.

Vostés van fer una proposta de moratòria per a frenar els lloguers turístics. Té aquesta ciutat un problema amb el turisme?

Si has buscat casa últimament, deus haver vist que no es troba ni possibilitat de compra ni de lloguer, perquè els lloguers residencials responen al nivell de preus als turístics, però és que ja estem per davant de Madrid i Barcelona quant a vendes a estrangers. Això vol dir que el que es genera ací és un negoci, un parc de turisme i ja, per si no era prou, ara resulta que tots els baixos comercials van reconvertint-se en apartaments turístics. Nosaltres hem plantejat que es faça una moratòria i la senyora Catalá diu que no, que moratòries no, que continuen fent i que ja veurem si l’any que ve la cosa canvia. Segur que canvia, no quedarà ni un baix comercial obert i tindrem una ciutat fantasma. Vam fer una proposta també de zona tensada per a limitar els lloguers que ha sigut denegada.

A vostés el PP els va acusar de no haver construït ni un habitatge públic en huit anys.

No és cert i ací estan les dades. Se n’ha construït, però és veritat que ens hauria agradat construir-ne molt més. Però ara, si vas a les actes de l’empresa municipal Aumsa, on es va aprovar el pressupost que nosaltres vam votar en contra, la primera cosa que ha aprovat la senyora Catalá és paralitzar un edifici de 90 habitatges a les Moreres i un altre al carrer de Fos amb les obres en marxa. Renuncia a construir 100 habitatges. Després els preguntes on estan els 1.000 habitatges que havien promés i diuen que estan parlant amb empreses privades. L’experiència del PP amb empreses privades ja és llargament coneguda i el següent que hem sabut és que vendran tot el patrimoni de sòl que tenim. Van portant-nos a regalar el patrimoni municipal per a justificar uns ingressos que hem perdut amb la rebaixa fiscal de què es beneficien els rics i renunciant a la construcció d’habitatge.