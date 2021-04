La parada de tramvia de la Marina de València continua sent de Joan Carles I quatre anys després que el recinte perdera el nom del rei emèrit

El rastre del rei Joan Carles I s’ha diluït amb el pas dels anys a la ciutat de València. El monarca emèrit, immers en nombrosos escàndols i investigacions judicials, manté un dels pocs records a la seua figura a València: la parada de la línia 8 de tramvia que conserva el nom de Marina Reial Joan Carles I.

I això a pesar que el recinte nàutic va canviar de nom al març del 2017 pel de Marina de València i el 2018, el Consorci, entitat que gestiona la dàrsena interior participada per l’Ajuntament, la Generalitat i el Govern central, va procedir a la compra i la instal·lació de la nova cartelleria i senyalització que va substituir a l’anterior, en què figurava com a nom de l’espai Marina Reial Joan Carles I.

Ja llavors, el Consorci va sol·licitar que canviara també el nom de la parada de la Línia 8 de tramvia situada al costat del recinte portuari i de tots els mapes de xarxa on aparega, per harmonitzar el nom comercial i no crear confusió entre els visitants.

En aquell moment, el director gerent del Consorci, Vicent Llorens, va justificar la mesura en la necessitat d’identificar la dàrsena amb la ciutat a efectes comercials i de màrqueting, però que es tractava només del nom comercial, que continuaria convivint amb l’oficial que inclou el monarca.

No obstant això, quatre anys després que es modificara el nom de la Marina i tres després que es canviara tota la cartelleria, la parada de tramvia esmentada manté la denominació del monarca.

Fonts de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat que dirigeix Arcadi España informen que un estudi fet per la Universitat de València ha proposat el canvi de denominació de diverses parades del tramvia, entre aquestes la de la línia 8 esmentada, encara que no ha concretat terminis ni dates per a portar-lo avant.

Al juliol de l’any passat, en resposta a una pregunta plantejada pel síndic de Compromís en les Corts Valencianes, Fran Ferri, sobre quina era la previsió de la conselleria d’adaptar el nom de la parada a l’actual nomenclatura de la Marina de València, el conseller Espanya va afirmar que cal “escometre de manera simultània totes les modificacions denominatives, atés el cost econòmic que suposaria l’execució individualitzada de cadascuna de les actuacions a dur a terme, i tenint en compte tant els diferents elements a modificar (senyalització, plans de la xarxa, documents informatius, etc.) com els aspectes organitzatius (coordinar l’operativa pròpia de l’execució amb la divulgació entre les persones usuàries dels serveis de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i la resta de la població)”.