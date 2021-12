Parc Sagunt II: el projecte d’un parc logístic en una plana de costa verge

Acció Ecologista-Agró ha llançat una campanya d’oposició al desenvolupament urbanístic de Parc Sagunt II en què afirma que es tracta d’una infraestructura “innecessària” i que a més genera un impacte ambiental negatiu, ja que se situa “en l’única plana litoral encara sense urbanitzar entre els municipis de Sagunt i Puçol”.

El projecte del parc logístic que actualment tramita la Conselleria de Política Territorial comprén un total de 5.568.645 metres quadrats. Aquest desenvolupament té com a objectiu la transformació d’“una àrea agrícola semiabandonada” en una àrea logística, segons la compilació del mateix projecte, basat al seu torn en l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana del 2011.

No obstant això, AE-Agró alerta que “des del punt de vista ecològic i paisatgístic, aquest projecte suposa la desconnexió espacial definitiva de les muntanyes litorals amb la costa i l’increment del profund aïllament a què està sotmesa la Marjal dels Moros, espai natural d’incalculable valor i catalogat d’especial protecció dins de la Xarxa Natura 2000”.

Els conservacionistes afigen que, “des del punt de vista socioeconòmic, a més, representa una aposta incerta pel sector logístic, en moments de grans incerteses en l’àmbit internacional, i un ús poc eficient del sòl industrial existent ja en altres polígons del municipi de Sagunt, amb nivells d’ocupació reals per davall del 30% en alguns casos”.

En el procés d’informació pública a què es va sotmetre l’esborrany d’aquest projecte, dins del procés d’avaluació ambiental estratègica, des del col·lectiu comarcal d’Acció Ecologista-Agró Camp de Morvedre ja van expressar els seus “grans dubtes” referents als impactes ambientals que suposaria la urbanització i la posada en marxa posterior d’aquesta àrea logística, tal com està planejada actualment.

Entre les al·legacions indiquen “l’augment del trànsit rodat i la manca de previsió en el disseny de plans de mobilitat, la falta d’estudis sobre contaminació lumínica, el risc que suposa insuficient el gran consum de recursos hídrics que es preveuen o la proposta de corredors biològics pel que fa a l’envergadura de la superfície que es pretén modificar”.

El col·lectiu ecologista destaca així “la importància de protegir les àrees naturals que encara hi ha a la comarca i, en concret, la necessitat de protegir d’una vegada per sempre el conjunt de muntanyes litorals compreses en la proposta de Paisatge Protegit Palància-Belcaire que, malgrat estar en mans de la Generalitat Valenciana des de fa anys i tindre el suport dels tretze municipis implicats, continua inexplicablement aparcada en un calaix”.

Per tot això, alerten que “en un context d’emergència climàtica com l’actual, cal parar-se a pensar en quins projectes val veritablement la pena invertir els diners públics i prioritzar estratègies que puguen contribuir a frenar el col·lapse climàtic, que serà inevitable si no canviem de rumb i construïm alternatives basades, per exemple, en la relocalització industrial, el turisme sostenible o l’agricultura ecològica”.