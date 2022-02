Una parella de dones posa contra les cordes els rols de gènere en les Falles

A Laura l’obligació de portar vestit, cosset i trossa li va fer recelar de les Falles i abandonar la festa popular. Fins als 11 anys es va vestir de valenciana a contracor i, quan es va adonar que no estava a gust amb la indumentària associada a les dones, va acabar deixant la seua comissió. Des de fa dos anys comparteix relació i casal amb Alicia i enguany, en les festes que arrancaran en les pròximes setmanes, volen compartir els actes oficials com la resta de les parelles.

Laura i Alicia s’han topat amb les costures del reglament de la Junta Central Fallera (JCF), que imposa una vestimenta als homes i una altra a les dones. Les dues joves de 21 anys reclamen a l’organisme regulador que permeta a Laura triar el vestit de saragüells (jupetí i calçons) que porten els homes, segons expliquen en conversa amb elDiario.es.

El reglament de la Junta Central Fallera estableix, sota amenaça de sanció, que “la Fallera haurà de lluir el vestit tradicional de valenciana” i que “queda terminantment prohibida la utilització de peces de roba que no siguen concordes a la indumentària”, així com que “no es permetrà la utilització de roba masculina per falleres, en actes oficials, amb independència del càrrec que ocupen. A aquest efecte, es considera la brusa roba masculina”.

Les joves portaran al ple de la seua comissió divendres la petició formal de poder triar el vestit dins de la indumentària oficial. La falla Castelló-Sogorb dona suport a la iniciativa de les joves, però s’enfronta a una sanció de la Junta segons el reglament, actualitzat el 2002. “La societat avança”, expressen ambdues. Alicia ha compartit la seua proposta en un fil en Twitter a què s’han sumat altres parelles LGTB contant experiències similars.

La Junta Central Fallera, oberta a canviar el reglament

Mancant una reforma del reglament de la Junta Central Fallera, són les comissions mateixes les que decideixen adaptar-se a la diversitat. L’any passat, tres comissions van permetre a tres homes ser nomenats fallers majors. Segons les experiències que recopila Alicia en les respostes al seu comentari, altres falles també són més flexibles i permeten que s’adapte la vestimenta.

La Junta Central Fallera, l’organisme regulador de la festa valenciana, s’obri a reformar el reglament i adaptar-lo al context actual. “Ens hem adonat que ha de canviar”, expliquen fonts de la JCF, que es mostren comprensives amb les modificacions pel que fa a la indumentària. Després de 10 anys sense un congrés, els presidents de les falles van acordar el novembre passat sotmetre el reglament vigent a reformes a partir d’aquesta primavera.