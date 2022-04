El Parlament valencià debat com impulsar el pol industrial al voltant de la factoria que projecta Volkswagen a Sagunt

La intenció de Volkswagen de situar la seua gigafactoria de bateries per a vehicles elèctrics a Sagunt va arribar com una bossa d’oxigen per al Govern valencià. L’anunci de la multinacional alemanya, condicionat als fons del pla de resiliència del Govern, va ser rebut amb entusiasme entre tots els dirigents polítics autonòmics pel seu impacte en l’ocupació, coincidint amb una nova crisi derivada de la guerra d’Ucraïna.

El parlament valencià debat dimecres la manera d’aprofitar la futura instal·lació per a potenciar la nova revolució industrial, una transició que es pretén accelerar amb els fons europeus articulats arran de la crisi de la Covid-19. L’arribada de la factoria és també l’oportunitat per a posar en marxa Parc Sagunt II, que pretén convertir-se en una gran plataforma industrial.

En aquesta tessitura, el PSPV ha registrat una proposició no de llei de tramitació urgent que insta el Govern valencià a desenvolupar mesures perquè la factoria “produïsca un nou ecosistema laboral i empresarial de qualitat” en la comunitat autònoma, potenciar estructures d’innovació oberta i col·laboració activa per “crear un ecosistema específic d’innovació a través dels hub del sector automobilístic” i “”augmentar la capacitat de transferència del sistema valencià d’innovació“, per aprofitar els coneixements i la tecnologia que s’articularan al parc industrial i capitalitzar-los cap a altres sectors. La instal·lació de Volskwagen s’interpreta des dels grups del Pacte del Botànic com una oportunitat per a transformar el model productiu, llastrat per l’enfocament cap a sectors amb baix valor afegit, baixa productivitat i pitjors condicions laborals que empobreixen els treballadors i la comunitat autònoma en conjunt.

Els grups parlamentaris volen que l’executiu treballe perquè l’acció de la multinacional tinga un impacte positiu en les pimes –que és també requisit del programa de suport del Govern central a què opta l’automobilística– i aprofundisca en els mecanismes d’ajudes derivats dels fons Next Generation, els projectes estratègics que pretenen generar un efecte ‘tractor’ sobre la indústria mitjançant aliances d’empreses, centres d’investigació i sector públic com un mecanisme d’Estat.

La proposició advoca per crear un pla estratègic industrial per al sector automobilístic i estudiar la creació d’un institut tecnològic per a l’automoció, executar les inversions pendents de l’Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d’infraestructures per impulsar l’activitat econòmica industrial valenciana i reclamar finançament europeu.

La proposta socialista es debatrà després de la proposició no de llei (PNL) del PP en el ple de dimecres. Els populars reclamen crear una comissió de seguiment integrada per membres del Consell i els grups parlamentaris, perquè consideren que “cal assegurar per tots els mitjans i les institucions el suport i l’execució completa, sense impediments o demores que facen perillar la viabilitat”.