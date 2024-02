Patrimoni va amenaçar de denunciar l’empresa pública que gestiona el Mercat de Colom, a València, pel trasllat d’una escultura

L’escultura ‘La xica del llac’ d’Antonio Ballester ha sigut protagonista d’una polèmica entre el Servei de Patrimoni de l’Ajuntament de València i l’empresa municipal Aumsa, encarregada de la gestió del Mercat de Colom.

La figura presidia l’estany de la planta baixa del recinte des que la família de l’artista la va donar al consistori el 2017. No obstant això, amb motiu d’unes obres de manteniment, Aumsa la va retirar sense avís previ, saltant-se els protocols en matèria de protecció patrimonial.

La regidora del Grup Municipal Socialista Maite Ibáñez va revelar dimecres que des de Patrimoni es va enviar el 2 de febrer passat un requeriment a la gerent d’Aumsa, Ana María Gil, en què se l’advertia que, si no informava de la situació i el parador de l’escultura d’Antonio Ballester instal·lada en la font del Mercat de Colom, haurien de denunciar la desaparició a la Policia Nacional.

En el document es fa constar que el Servei de Patrimoni municipal va rebre la denúncia d’un particular el dia 1 de febrer, que va ser qui va comunicar que l’escultura havia desaparegut.

Per tant, segons va dir Ibáñez, “queda reflectit negre sobre blanc que aquesta escultura es va retirar sense coneixement del Servei i, per tant, sense autorització”. Més encara, va apuntar l’edil que el mateix escrit assenyala que l’estany està en obres i, “després de moltes gestions, hem sabut que aquestes obres les fa directament Aumsa”.

El Servei de Patrimoni recorda en el seu escrit a la gerent d’Aumsa el “valor patrimonial important” de l’obra i que forma part “del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana”, per la qual cosa alerta que “no es pot intervindre sense supervisió per part dels tècnics del Servei de Patrimoni Històric” i “no es pot desplaçar si no és per l’empresa municipal encarregada del transport d’obres d’art (ni sense assegurança)”.

Igualment, ha apuntat que el text del requeriment estableix que “ha d’estar emmagatzemada, si escau, amb garantia de les condicions de seguretat adequades”. “Després d’intentar posar-nos en contacte amb tu reiteradament per a aclarir aquests extrems, et comunique la necessitat urgent que algú ens indique on està l’escultura i com està. Altrament, és el nostre deure formular una denúncia a la Policia Nacional”, conclou el document, en què s’insta que “immediatament” l’escultura siga “traslladada al Museu de la Ciutat amb les condicions establides per la legislació de patrimoni cultural valencià”.

L’edil Maite Ibáñez va manifestar la seua preocupació perquè “el document apunta que la gerent d’Aumsa es podria haver saltat la Llei de patrimoni”. “El dia 5 va enviar l’escultura al Museu de la Ciutat, però desconeixem en quines condicions està, on va estar emmagatzemada, qui la va retirar, si va tindre una assegurança, entre altres qüestions sobre les quals exigirem que se’ns facilite tota la informació”, va dir Ibáñez.

Fonts del Govern municipal del PP i de Vox van informar elDiario.es que “el 26 de gener passat, l’estàtua es va retirar i es va custodiar en dependències d’Aumsa, atés que el diumenge 28 de gener a la nit començaven faenes de poliment i manteniment en la zona on tradicionalment se situa l’estàtua de Ballester i amb l’únic objectiu que l’estàtua no patira cap mal durant les obres”.

Posteriorment, “el 5 de febrer, els tècnics d’Aumsa, sota la supervisió dels tècnics de Patrimoni Històric, van traslladar l’estàtua fins al Museu de la Ciutat mentre es fan les obres de manteniment”.

Finalment, “una vegada acaben les obres, i amb la supervisió dels tècnics de Patrimoni Històric, l’estàtua ‘Xica en el llac’ d’Antonio Ballester tornarà a situar-se en el Mercat de Colom, tal com es va aprovar en l’acord de la Junta de Govern Local del 26 de gener de 2018”.