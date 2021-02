Patrimoni Nacional aprova l’exhumació d’un castellonenc enterrat en una fossa i ‘segrestat’ al Valle de los Caídos

El jornaler Francisco Barberá Puig, oriünd de les Coves de Vinromà, a la Plana Alta, va ser enterrat en la part catòlica del cementeri de la capital de la Plana el 6 de juliol de 1938. L’home figurava com a mort per accions de guerra a causa de la metralla d’un projectil franquista abandonat que li va esclatar. Barberá tenia un braç lesionat i no va participar en la Guerra Civil, però va quedar enterrat en una fossa comuna del cementeri, on també van anar a parar els cossos de soldats republicans morts. El seu nom va ser publicat pel Grup per la Recerca de la Memòria Història (GRMH) de les Coves de Vinromà en la revista local Tossal Gros i la família va contactar amb els activistes per contar la desafortunada història de Francisco Barberá. “Ens vam assabentar que aquesta persona estava enterrada al Valle de los Caídos, la família no ho sabia”, explica a elDiario.es Javi Bueso, del GRMH de les Coves de Vinromà .

El GRMH de Castelló tenia documentada la mort del jornaler a través dels registres cementerials. També els constava que el cos va ser traslladat al Valle de los Caídos el 1959 sense que la família ho autoritzara i molt menys ho sabera. Després de la sorpresa inicial dels descendents, els activistes de la memòria històrica es van posar en contacte amb Silvia Navarro, de l’Associació de Familiars per a l’Exhumació dels Republicans del Valle de los Caídos (AFPERV) de Madrid.

Navarro va aconseguir proporcionar la localització exacta del cos en el mausoleu franquista. “Està en les criptes, al nivell del sòl. En criptes més elevades és més complicada l’exhumació”, assenyala Bueso, que ha estat en contacte amb els descendents. “La família està bé, animada i agraïda per la faena que estem fent”, postil·la. El cos del jornaler, segons els registres d’inhumació del Valle de los Caídos, va ser ‘segrestat’ en el mausoleu franquista el 24 de març de 1959, en el columbari 489 de la capella del Sant Sepulcre.

Les dues nebodes, Juana i Josefa Barberá Sales, han iniciat formalment els tràmits del procés d’exhumació del cos del seu oncle amb l’ajuda de les associacions memorialistes de les Coves de Vinromà i de Castelló. Així doncs, també han comptat amb l’ajuda de l’historiador Juan Luis Porcar, membre actiu del GRMH de Castelló. Els activistes i la família han enviat la documentació que prova el vincle familiar amb el difunt al Ministeri de Justícia, al consell d’administració de Patrimoni Nacional i a la Secretaria d’Estat de Memòria Democràtica.

El 8 de febrer passat, Patrimoni Nacional va aprovar la sol·licitud de la família. “La predisposició i l’energia i els ànims de la família són clau, perquè la paperassa és complicada, nosaltres hi tenim experiència i els ajudem”, assenyala Bueso. “Poder ajudar famílies a donar un relat a la seua història traumàtica ens ompli d’orgull”.

Després de l’aprovació de la sol·licitud, el pas següent consisteix a fer les proves d’ADN a les dues nebodes i iniciar així el procés d’exhumació. “És una responsabilitat que l’Estat ha d’arreglar”, reclama Bueso. El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica (GRMH) de les Coves de Vinromà destaca que es tracta del primer castellonenc la família del qual inicia els tràmits per recuperar el seu cos, ‘segrestat’ pel franquisme. “És una cosa que pot generar moviment en les famílies castellonenques que encara tenen un familiar al Valle de los Caídos”, diu Bueso.