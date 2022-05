La pilota urbanística de la Tabaquera aprovat pel PP pot costar 63 milions a València 17 anys després

L’Ajuntament de València s’enfronta a un litigi judicial a conseqüència de la pilota urbanística de la Tabaquera impulsat pel PP de la difunta alcaldessa, Rita Barberá, que li pot costar quasi 63 milions d’euros de les arques públiques, 17 anys després d’aprovar-se el conveni que va donar lloc a l’operació.

Com ha informat elDiario.es, la constructora Guadalmedina ha sol·licitat l’execució de la sentència d’octubre del 2015 que va declarar il·legal tot el pla. Segons l’escrit presentat a la secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la promotora responsabilitza exclusivament el consistori de les il·legalitats comeses en la tramitació de la permuta urbanística.

En el seu recurs, la companyia omet el lucre que va tindre gràcies a l’obtenció de l’edifici municipal de la plaça d’Amèrica, on va construir habitatges de luxe, i en una de les dues parcel·les obtingudes després de l’enderrocament il·legal d’una part de les naus industrials, on també va edificar pisos dels quals va obtindre una rendibilitat.

“La causa de la nul·litat és imputable a l’actuació il·lícita de l’Administració planificadora, i cap participació en la causa de la nul·litat va tindre la meua representada, ja que cap participació va tindre mai en l’exercici de la potestat de planejament, que és discrecional i exclusiva de l’Administració”, diu el representant legal de la promotora en l’escrit.

Així doncs, en virtut de la sol·licitud de l’execució de la sentència, Guadalmedina demana que “la restitució de l’import abonat en compliment del conveni per la meua representada, que ascendeix a la quantitat total de 14,4 milions d’euros, sense que això supose obligació recíproca de restitució per part del meu mandant, a qui la sentència no imputa participació en l’origen de la causa de la nul·litat”.

Que s’ordene “a l’Ajuntament de València la restitució a la meua representada de l’immoble definit com a ”Resta Finca Matriu“ (edifici de la Tabaquera)”. Subsidiàriament, “per al cas que l’Ajuntament manifeste la concurrència d’impossibilitat material o legal, es procedisca a l’expropiació i la quantificació de la indemnització corresponent”. Segons l’escrit, el mateix Ajuntament valora l’immoble municipal en 35 milions d’euros.

A més, exigeix “que s’ordene a l’Ajuntament de València la devolució de la quantitat de 6,7 milions corresponents a la requalificació de la parcel·la A que dona a Misser Mascó”, de “6,7 milions d’euros corresponents a la requalificació de la parcel·la B que dona a Misser Mascó que va abonar la meua representada” i de 796.490,71 euros “corresponent a la diferència de valor estimada entre els béns permutats, que va ser ingressada a favor de l’ens municipal per la meua representada”. En total, 63 milions d’euros.

Gómez afirma que només expropiaran una parcel·la

Davant les pretensions de la promotora, la vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, va afirmar que l’Ajuntament portarà al jutjat la resolució del conveni signat el 2005 i que procedirà a expropiar la parcel·la de Misser Mascó en què encara no s’ha edificat.

“Estem treballant en una solució des d’Urbanisme a aquest empastre que va generar el PP de Rita Barberá. Per això, donarem per abonat el preu d’expropiació de la Tabaquera amb el pagament en espècie que es va fer en el seu moment amb el solar de plaça d’Amèrica. No tornarem els 6,7 milions que ens demana Guadalmedina per l’edificabilitat de la parcel·la ja construïda en Misser Mascó, és a dir, la de l’edifici que ja està construït, venut, cobrat i fins i tot declarat a Hisenda. I, finalment, com que la sentència va establir que no es podia pagar en espècie, ens limitarem a expropiar l’altra parcel·la pendent perquè siga un gran jardí”, va explicar la vicealcaldessa.

Gómez va manifestar que el pagament d’aquesta expropiació “serà el perjudici directe que els governs del PP i de Rita Barberá hauran costat a aquesta ciutat”. La vicealcaldessa va posar l’accent que la situació generada per aquesta “pilota que el Tribunal Superior de Justícia va considerar agressiva, depredadora amb el patrimoni històric i que només tenia com a objectiu afavorir urbanísticament l’empresa” és part de la “herència enverinada i el gran empastre que ens arriba hui del govern del PP de Rita Barberá, perquè posa en perill fins i tot l’edifici municipal de la Tabaquera”.

La vicealcaldessa es referia així a la sol·licitud de Guadalmedina en els jutjats perquè l’Ajuntament de València torne l’edifici de la Tabaquera després de l’anul·lació de l’operació urbanística per part dels tribunals.

“Hi ha una notificació per part dels jutjats en què Guadalmedina ha sol·licitat l’execució de la sentència i on, repassat l’escrit, la primera conclusió que traiem és que busca duplicar la pilota de la Tabaquera. És a dir, sol·licita a l’Ajuntament de València recuperar l’edifici de la Tabaquera sense tornar el solar de plaça Amèrica amb què es va fer la permuta, i no sols això, sinó també sol·licita la devolució dels 7 milions que va pagar per l’edificabilitat de l’edifici ja construït de Misser Mascó, malgrat que Guadalmedina va desenvolupar les dues promocions d’habitatge, les va vendre, es va enriquir i es va lucrar amb les dues promocions”, va continuar.

Gómez va recalcar que la Regidoria de Desenvolupament i Renovació urbana rebutja “per complet la pretensió absurda de l’empresa” i ha incidit que la sol·licitud de la mercantil en els jutjats és fruit “de la pilota del PP de Rita Barberá les conseqüències del qual patim hui. L’escrit d’execució el tenim aquesta setmana damunt la taula i és hui que es parla de tornar la Tabaquera i que l’Ajuntament es quede sense un dels seus edificis més importants de gestió administrativa de la ciutat per la irresponsabilitat i la gestió fraudulenta i en contra de l’interés públic del govern del PP i de la senyora Barberá que la mateixa portaveu del grup popular tant s’obstina a reivindicar”, va indicar Gómez.

Finalment, la vicealcaldessa va criticar que, quan es va produir la sentència, “el PP i Cs van celebrar que el TSJ anul·lara una proposta de solució que havíem fet des de la Regidoria d’Urbanisme de liquidació del conveni i de pagament en espècie a l’empresa Guadalmedina. Es va celebrar obertament i ostentosament per part del PP i vaig advertir que això podia passar i hui es demostra que la solució que vam posar damunt la taula era la millor”.