Piquer manté l’oferta d’integració a l’exalcalde d’Oliva per al congrés de Més, malgrat la ruptura “brusca”

Saben les persones que freqüenten Compromís que en el partit valencianista les negociacions poden canviar en qüestió de minuts. I en el congrés de Més, el partit majoritari dels valencianistes, no havia de ser diferent. Després d’un mes i mig de negociacions, les tres candidatures estan en el mateix punt que quan van començar: sense acord. Malgrat aquesta situació, la secretària general de la formació valencianista, Amparo Piquer, continua mantenint la mà donada a l’equip de l’exalcalde d’Oliva i candidat, David González, segons ha explicat a elDiario.es. Piquer tanca qualsevol acord amb la llista Reviscola, que lidera la diputada Mònica Àlvaro.

Divendres passat, després de setmanes d’intenses negociacions, l’equip de l’actual secretària general, Amparo Piquer, i de David González van estar a punt de subscriure un acord d’integració. Els negociadors van arribar a pactar un programa comú i es van mantindre converses sobre l’executiva, però a última hora i de manera “unilateral i brusca”, la candidatura Compromís pel País Valencià va rebutjar l’última oferta per telèfon. Segons després de comunicar-ho, ho van anunciar als mitjans de comunicació.

La candidatura de González, que es va autodenominar la tercera via entre dues posicions contràries, va vendre des d’un principi que no volia arribar a l’últim moment sense un pacte, però divendres passat van trencar la negociació mitjançant un comunicat. “La candidatura ha decidit continuar amb el seu propi camí”, va assenyalar l’equip de González, que va adduir que “s’ha constatat una baixa voluntat d’integració de les diferents sensibilitats existents entre la militància de Més per part de l’equip d’Amparo Piquer”. La mateixa Piquer explica a elDiario.es que van oferir als de González participar en un 25% de l’executiva i estava disposada a pujar fins a un 30% i indica que no va trobar rebuig per part dels negociadors de González. És més, també van proposar l’entrada dels crítics en dues direccions d’àrea, figures clau en la gestió del dia a dia orgànic.

Segons les fonts consultades i malgrat la mediació de Joan Baldoví perquè hi haguera integració, tot va canviar després d’una assemblea dijous a la nit, en què l’entorn de l’exalcalde d’Oliva es va mostrar contrari a l’acord. Divendres, la candidatura de González va comunicar el seu rebuig minuts abans d’enviar el comunicat a la premsa, actitud que ha cogut molt en l’equip de Piquer. Malgrat la sorpresa, la candidata a ser reelegida secretària general de Més insisteix a donar la mà i esperar fins divendres per a buscar un consens.

Piquer ha començat a dissenyar una executiva amb representació de totes les comarques i amb un espai perquè tinguen veu els càrrecs institucionals. L’actual secretària general aspira a un partit que mostre un valencianisme més obert i s’òbriga a pactes amb les formacions d’esquerres, aprofitant el buit que ha quedat amb la desaparició de Podem. En definitiva, per a continuar creixent. Per al seu equip, malgrat perdre el Govern autonòmic, la gestió de pactes amb altres formacions ve avalada amb dos representants en el Congrés i un eurodiputat.

La candidatura de Piquer és fins al moment la que més suports recull. La major part dels càrrecs públics, les comarques més poblades i els joves han mostrat la seua preferència per l’actual secretària general. Per part seua, l’exalcalde d’Oliva ha aconseguit aglutinar una quarantena de militants amb figures importants com el secretari autonòmic Francesc Gamero o l’exalcalde de la Pobla de Vallbona, Josep Vicent Garcia.

La tercera candidatura, Reviscola, liderada per Mònica Àlvaro, va per lliure. Aquesta candidatura, la més crítica, ha proposat aquesta setmana un debat a tres bandes amb vista al conclave, debat que ni es va plantejar en els huit mesos anteriors de procés congressual.

Més de 1.600 militants s’han inscrit per a participar en el congrés de Més d’aquest cap de setmana. Seran els que decidiran el rumb a seguir i les persones que pilotaran el projecte.