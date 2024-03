La plantilla de Ford Almussafes, entre el respir per l’arribada del nou model i la incertesa per possibles retallades

“No és la mateixa la situació que teníem fa dues setmanes que la que tenim ara. El nou model haurà de passar ara per diverses fases perquè s’aprove a Detroit i comportarà càrrega de treball fins s’aclarisquen el mercat i les inversions per a l’electrificació. L’important és que la plantilla pot respirar tranquil·la”.

El president del comité d’empresa de Ford a Almussafes i delegat d’UGT, Carlos Faubel, s’ha pronunciat en aquests termes a preguntes d’elDiario.es sobre la reunió a què va assistir dimecres a Dunton (Anglaterra) amb el president de Ford, Jim Farley, juntament amb els representants dels treballadors de totes les plantes d’Europa.

Després de la reunió, totes dues parts van fer públic un comunicat conjunt en què afirmaven que s’havien identificat “oportunitats i passos següents, incloent-hi un vehicle de passatgers que s’afegirà a la gamma prevista a Europa, que es fabricara a València” i del qual s’oferiria més informació en pròximes setmanes, en concret en una nova trobada que tindrà lloc el 10 d’abril.

Sobre aquest tema, Faubel va insistir que es tracta d’“un model de transició” a l’espera de veure com evoluciona el mercat tenint en compte que a partir del 17 d’abril Almussafes deixarà de fabricar el Transit i es quedarà únicament amb el Kuga, per la qual cosa és d’importància vital que s’agilitzen els terminis a fi que es puga començar a fabricar el nou vehicle com més prompte millor: “Encara queden reunions, veurem quins terminis ens donen i, a partir d’ací, quines alternatives hi ha i quines solucions per als problemes que hi ha i que continuarem tenint. És prematur parlar en aquests moments de noves retallades de plantilla, però el que sí que es pot descartar és una retallada massiva”.

La planta valenciana acaba d’eixir d’un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que ha suposat l’acomiadament de 1.100 empleats (un 18% de la plantilla) –hi queden en aquests moments 4.800 treballadors–, i està immersa en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que afectarà fins al 19 d’abril 700 empleats de manera rotatòria.

Així doncs, hi haurà una altra reunió el 10 d’abril a Colònia i, “una vegada quantificat el nombre d’unitats a fabricar, així com l’ocupació que garantirà, i les dates d’inversions i llançament, haurem de dissenyar el trànsit a fer fins que aquest cotxe siga una realitat en les línies de fabricació”.

Des de STM-Intersindical Valenciana, l'altre sindicat amb representació en el comité d'empresa, han lamentat que seguixen sense saber “models concrets, condicions, volum de producció, plantilla necessària, dates concretes, a més de la congelació salarial que es ve aplicant”.

L'organització sindical ha lamentat que “a un sindicat com el STM que representa a tota la Plantilla i que va obtindre més del 30% de representació en l'actual Comité d'Empresa, se li continue negant el formar part d'estes negociacions tan importants per a totes les treballadores i treballadors de Ford” i han considerat que “és necessari que tots els membres de Comité d'Empresa tinguen veu en esta mena de negociacions, per la gran importància del moment”.

Des de Ford España van valorar també la decisió de la multinacional mitjançant un comunicat dirigit als seus treballadors: “Ford Europa anuncia la decisió d’afegir un vehicle de passatgers multienergia completament nou a la nostra gamma de productes a Europa, i que es fabricarà a València. D’acord amb els processos habituals de la companyia, això estarà subjecte a les diferents fases d’aprovació del programa de producte”.

El director de fabricació de la planta, Daniel Ruiz, va assenyalar que “són notícies fantàstiques per a Europa i per a València” i hi ha “molta faena en aquest bonic i important repte, per a assegurar aquesta inversió addicional i la viabilitat financera d’aquest nou producte, i contribuir així al nostre objectiu de crear un negoci sostenible i rendible a Europa”.

La fàbrica valenciana va ser escollida el 2022 per a produir la seua nova plataforma de vehicles elèctrics a partir del 2025, però les inversions necessàries per a fer-ho no s’han materialitzat ni anunciat i el novembre passat Ford va comunicar que ajornava “qualsevol decisió que tinga a veure amb inversions”. Mentre no s’inicien les inversions, la fàbrica ha hagut d’ajustar la seua producció davant la reducció de vendes.

En principi, l’electrificació havia d’assegurar la càrrega de treball en els pròxims anys a Almussafes, cosa que va portar a un acord amb UGT perquè el nou conveni de la companyia recollira mesures salarials i de flexibilitat condicionades a l’electrificació. L’adjudicació a Almussafes no va evitar que s’haguera de redimensionar la plantilla amb l’ERO esmentat.

La companyia s’ha presentat a les dues línies de la nova convocatòria del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Connectat (Perte VEC II). El Ministeri d’Indústria ha adjudicat 37,6 milions d’euros procedents de la línia de bateries per a establir una planta d’acoblament de bateries a la fàbrica d’Almussafes i Ford també ha sol·licitat les ajudes destinades a la cadena de valor del vehicle elèctric.

Pedro Sánchez i Carlos Mazón es feliciten

El president del Govern valencià, Carlos Mazón, ha qualificat d’“excepcional i magnífic” el compromís de la direcció mundial de Ford Motor Company d’assignar a la fàbrica d’Almussafes (València) la producció d’un nou model. “La fabricació d’un nou vehicle en la planta d’Almussafes consolida l’ecosistema de l’automoció a la Comunitat Valenciana i reivindica una indústria clau per a la nostra terra”, ha assegurat el cap del Consell.

El president ha destacat que aquest compromís de Ford amb la Comunitat Valenciana reforça “el nivell de treball i l’aposta per una planta fonamental per al sector de l’automòbil”.

També s’ha pronunciat en les seues xarxes socials el president del Govern, Pedro Sánchez: “Magnífica notícia per a València, Espanya i els treballadors de Ford España. La decisió de la companyia de produir vehicles elèctrics garanteix la viabilitat de la planta d’Almussafes per als pròxims anys. Apostem per la reindustrialització del nostre país. El treball a llarg termini d’aquest Govern juntament amb les comunitats autònomes fa fruits”.

La CEV i AVIA, satisfets

El Clúster d’Automoció i Mobilitat de la Comunitat –AVIA–-, a través del seu president Francisco Segura, ha valorat de manera positiva la informació coneguda aquest matí sobre l’adjudicació d’un nou vehicle a la planta d’Almussafes.

Per a Francisco Segura “la notícia que Almussafes aculla la fabricació d’un nou model sempre és positiva. No obstant això, és important saber les dates en què s’iniciarà la fabricació i els volums de treball”. “Sembla que aquesta informació més detallada serà a mitjan abril”.

En la mateixa línia, el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha comentat que “caldrà esperar per a saber els detalls fins a la pròxima reunió, però la decisió de Ford per la qual es compromet a assignar a la fàbrica d’Almussafes la producció d’un nou vehicle de passatgers ens tranquil·litza; permetrà mantindre la càrrega de treball i rebaixarà la incertesa entre els empleats de la fàbrica valenciana i entre els proveïdors”.

A falta de saber el model i el volum de treball, Navarro s’ha mostrat convençut que els proveïdors estan de sobres preparats per a fabricar el nou model que s’assigne a la planta valenciana, perquè, com ha assegurat, “les empreses valencianes, afortunadament, han fet molts esforços per adaptar-se a les noves necessitats del sector”.