La plataforma Xúquer Viu compleix 20 anys de defensa ecològica del riu

La plataforma ecologista Xúquer Viu celebra dues dècades d’activitat amb un videoclip i una cançó commemorativa. La plataforma es va constituir el 16 de desembre de 2003 a Alzira (València) per demanar un cabal mínim per al riu Xúquer i modificar les obres del transvasament Xúquer-Vinalopó. Vint anys després, és un dels moviments ecologistes més actius de la Comunitat Valenciana.

Des dels inicis es va formar com una aliança d’organitzacions polítiques, sindicals, ecologistes i ciutadanes de la comarca de la Ribera, a què es van anar unint altres entitats veïnals i ecologistes. Va construir l’aliança sota una premissa que s’ha anat reforçant amb el temps: “Si volem que l’aigua continue sent un recurs renovable, hem d’assegurar el bon funcionament del seu cicle ecològic”. És a dir, apunten, “hem de mantindre un bon estat ecològic dels aqüífers i dels rius: necessitem rius vius per a assegurar l’accés a l’aigua tant en el present com en el futur”.

L’organització va començar la celebració de l’aniversari amb un concurs per a fer un videoclip commemoratiu en centres escolars, que s’ha publicat aquesta setmana. La cançó Xuquervivents és el resultat del treball col·laboratiu de moltes persones convençudes “que cal contagiar l’esperança i l’estima pel riu i continuar treballant per protegir-lo i defensar-lo com a patrimoni natural i social” de tots.

La cançó, apunten des de la plataforma, reflecteix “tots els sentiments, records i pensaments que desperta el nostre riu sobre cadascú de nosaltres: instint de protecció, sensació de pertinença, sentiments d’alegria...” La lletra de Xuquervivents està creada a partir de les lletres guanyadores del concurs, amb alumnes de l’IES Berenguer Dalmau de Catarroja i el CEIP Tirant lo Blanc d’Alzira i per a l’enregistrament s’ha comptat amb la col·laboració dels músics valencians Marta Burgos, Josep Nadal, Gem, Maria Faubel, Carola Mendoza, Dani Miquel, Toni de l’Hostal i David Payà, amb els cors de l’alumnat de centres educatius de Catarroja, Alzira, Castelló i Sumacàrcer. L’enregistrament s’ha fet en els estudis de la Casona i el videoclip, per Totarriba Films.