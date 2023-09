El cap de la investigació policial del 'cas Gürtel': “Correa és molt clar, Álvaro Pérez treballa per a Francisco Camps”

El policia Manuel Morocho, responsable de la investigació del cas Gürtel', ha desglossat en el judici de l'Audiència Nacional l'estructura de la trama i la seua vinculació directa amb l'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, acusat en la causa. L'investigador ha confirmat la “dinàmica d'actuació” de la xarxa amb facturació fictícia d'actes electorals de Camps amb càrrec a empreses privades i amb la caixa B.

Morocho ha explicat, a preguntes de la fiscal anticorrupció, que va haver-hi una “relació prolongada en el temps i contínua amb responsables polítics d'aqueixes administracions per a captar negoci, que al final és el que interessa”. “Cal fer 'business', com deia Correa”, ha postil·lat.

El policia ha detallat els regals nadalencs que la trama enviava als seus contactes en la Generalitat Valenciana i com “maquillen els conceptes per a dificultar la identificació dels possibles beneficiaris”. L'inspector cap ha recordat les “compres contínues en establiments de luxe” de presents per a dirigents populars com Camps, Ricardo Costa o David Serra, tots acusats en la causa. També per als pares de l'expresident de la Generalitat Valenciana i els seus sogres.

Amb els regals, “busquen que vegen a Álvaro Pérez com a algú de confiança que és pròxim, que no sols els fa l'esdeveniment sinó que, alhora, els resol problemes o que els escolta quan tenen problemes”, ha dit Morocho. El policia també ha destacat la “concentració” de regals en el període nadalenc i com els responsables de la trama “singularitzen” els presents, incloses bosses de Loewe a Isabel Bas, esposa de Francisco Camps, o un “producte tecnològic capdavanter” a un dels fills de tots dos.

L'inspector ha analitzat la dinàmica de la facturació en B d'actes encarregats pel PP valencià a la trama i ha destacat un en concret: la presentació de Camps com a candidat en sengles esdeveniments celebrats en 2002 i 2003. Els costos dels serveis prestats per proveïdors els assumeix el “Congrés de la Internacional Democratacristiana a Corfú” o empreses privades.

La fiscal anticorrupció ha repassat les converses telefòniques intervingudes, per ordre judicial, per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) de la Policia Nacional en les quals Álvaro Pérez 'El Bigotes' intenta negociar un calendari de cobraments, tant en A com en B, a més d'una sort de regulació en l'obtenció d'adjudicacions públiques en el marc de la competència amb altres empreses del sector.

L'investigador ha repassat el paper del Bigotes com a delegat de la trama a València i ha destacat una conversa intervinguda amb Francisco Correa, cap màxim de la xarxa. “Correa és molt clar, Álvaro Pérez treballa per al president [Francisco Camps], no per al PP de la Comunitat València, el centren molt en la persona”.

La caixa B de 'Gürtel'

La trama va seguir la mateixa estratègia a Madrid i a València: “L'estructura Correa característica és la introducció dins dels òrgans directius de la formació política per a fer una cosa tan important com la campanya, en termes de creativitat, amb l'objectiu d'aconseguir la victòria en els processos electorals”. “Això”, ha agregat Morocho, “va en paral·lel a generar una relació de confiança que permeta la captació de negoci en l'àmbit de la contractació pública”. A més, la xarxa 'Gürtel' també intervenia en processos urbanístics o en l'adjudicació d'operacions immobiliàries, ha recordat el testimoni perit.

La caixa B de la trama delatava dos moments “rellevants”: entre 2001 i 2003 amb un “topall d'ingressos” per la seua actuació en la Comunidad de Madrid i en 2007 amb un altre pic “màxim” a conseqüència de la “vasculació” de l'estructura empresarial cap al Palau de la Generalitat. La xarxa va aconseguir amb el seu trasllat a València “mantindre la seua xifra de negoci”, ha explicat l'inspector Morocho.

El policia també ha afirmat que en la caixa B “s'observa perfectament una punta d'ingressos que obeeix a l'augment [de les seues activitats] a València i als cobraments per les campanyes al PP de la Comunitat Valenciana”.