Compromís donarà suport a la reforma laboral del Govern: “Davant el dilema de la reforma de Rajoy, preferim avançar”

Compromís votarà aquest dijous favorablement al projecte de reforma laboral impulsat per la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz. El diputat de la coalició, Joan Baldoví, ha comunicat aquest dimarts que donarà suport al projecte, que consideren una base per a futures millores, en aconseguir un acord amb el Govern per a defensar la salut mental dels empleats.

Els dos diputats de Más País, Íñigo Errejón i Inés Sabanés, que comparteixen proposta política en el Congrés, també votaran la reforma. Baldoví recalca que, encara que la reforma no és la desitjada, es produeixen avanços respecte al model del PP.

Els parlamentaris valoren un pla de xoc davant els "abusos" de contractes a temps parcial i jornades excessives, especialment quan els treballadors són dones o joves. La coalició ha aconseguit impulsar una comissió parlamentària per a abordar millores legislatives per a protegir la salut mental dels treballadors.

Els parlamentaris de Compromís i Más País creuen que l'acord amb patronal i sindicats "està per davall de les expectatives" i insten els grups a treballar la resta de la legislatura per a millorar el text. Però, insisteixen: "davant el dilema de la reforma de Rajoy preferim avançar", ha conclòs.