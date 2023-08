El conseller d'Educació assumeix la responsabilitat del “marró” del caòtic retard en les places docents

El conseller d'Educació, José Antonio Rovira, ha afirmat en una multitudinària roda de premsa celebrada aquest dijous que el procés d'adjudicació de places docents, amb un sonat retard respecte a anys anteriors, està “prou estabilitzat” i ha xifrat en 400 les reclamacions dels professors. Rovira ha acusat l'anterior departament d'Educació del Govern del Pacte del Botànic, format pel PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem, de no haver testat ni actualitzat el programa informàtic per a dur a terme l'“extraordinari” procés d'enguany, que incorporava l'estabilització de plantilles i el traspàs de tècnics de Formació Professional a Secundària.

José Antonio Rovira ha assegurat que ha posat en coneixement de l'Advocacia de la Generalitat Valenciana els cessaments de determinats alts funcionaris de la conselleria amb “responsabilitat directa” en el procés per un suposat “abandó” dels seus llocs de treball de cara a possibles expedients. El conseller s'ha referit específicament als caps de servei dels responsables de les tres direccions territorials i a la subdirectora general i la cap de servei de gestió de plantilles i personal, que van demanar el seu cessament. Es tracta de funcionaris nomenats per l'anterior consellera de Compromís, Raquel Tamarit.

“No em sembla just ni adequat que persones responsables hagen prevalgut els seus interessos personals, polítics o vacacionals i s'hagen anat a la seua casa deixant el procés empantanat”, sosté el conseller popular.

Encara que Rovira ha reconegut que els funcionaris al·ludits “tenen el dret” a demanar el seu cessament, també s'ha preguntat si és “ètic” que s'haja autoritzat la destitució “deixant-ho tot a mig fer” a les portes del procés d'adjudicació de places docents de cara al pròxim curs. “Abandonar un lloc de treball fonamental en aquests dies no és el més adequat, hi ha altres persones que s'han quedat i han estat treballant”, ha afirmat el titular d'Educació.

José Antonio Rovira ha responsabilitzat els anteriors responsables de la conselleria de no haver actualitzat l'aplicació informàtica que gestiona la provisió de places docents i que ha causat l'espectacular caos d'enguany. No obstant això, ha assumit la responsabilitat del “marró”. “El màxim responsable que aquest procés haja tingut retards és aquest conseller”, ha assegurat.

La directora general de Personal Docent, Sonia Sancho, ha afirmat que en l'informe executiu de traspàs, entregat per l'anterior consellera, Raquel Tamarit, no contenia informació sobre l'àrea que s'encarrega del procés de provisió de les places.

També ha afirmat que la “gran majoria” de docents interins ja tenen clar el destí, després dels retards deguts als errors en la publicació inicial de l'adjudicació del passat 10 d'agost. Mentrestant, en les instal·lacions de la conselleria de l'avinguda de Campanar de València, els responsables sindicals continuaven detectant errors, encara que de menor entitat que les adjudicacions anteriors. El conseller ha agraït la col·laboració dels sindicats i dels funcionaris de la casa que han sacrificat les seues vacances.

“És una crisi de gestió sense precedents”

Per part seua, el sindicat UGT del País Valencià lamenta que, “en lloc de solucions, els màxims responsables de la Conselleria d'Educació s'hagen dedicat a posar excuses pel que ha sigut i és una crisi de gestió sense precedents”. “No és de rebut que, des de l'inici d'aquest procés, s'hagen defugit responsabilitats i no s'hagen pres les mesures necessàries per a garantir una adequada assignació de places entre el professorat”, afirma Maite Tarazona, responsable del sector d'Ensenyament d'UGT-PV.

“La impressió”, afig, és que “es passen la pilota els uns als altres i, al final, el col·lectiu perjudicat siguen els docents que, a huit dies d'iniciar-se el curs escolar, molts d'ells ni tan sol saben on viuran. És lamentable que s'use l'Educació com a moneda de canvi”.

“Agenda oculta” contra l'educació pública, segons el PSPV

La portaveu socialistes en les Corts Valencianes, Rebeca Torró, ha acusat el conseller d'Educació de mentir i propiciar un “tancament en fals” del procés d'adjudicació de places, que encara conté errors. Tot això, recorda, a “pocs dies” del pròxim 1 de setembre, data en la qual els docents han d'incorporar-se als seus respectius llocs de treball.

Torró considera que el conseller del PP “s'està burlant de tota la comunitat educativa”. La portaveu socialista també ha lamentat “la incapacitat i la insolvència del PP” que posa “en perill el curs escolar”. “I ara, damunt, amenacen al personal de l'administració amb accions legals per abandó del seu lloc”, ha agregat Torró, qui considera que l'inèdit retard en el procés d'adjudicació “respon a les intencions i l'agenda oculta del PP per a acabar amb l'educació pública”.