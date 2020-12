Els diputats valencians tornen a habilitar gener com a mes laborable, però sense plens

El parlament valencià torna a retallar les vacances i habilita gener com a mes per a les comissions, però el deixa buit de plens i sessions de control al president de la Generalitat. La Junta de Portaveus del dimecres passat va acordar que al gener se celebraren sessions en les comissions per anar agilitant qüestions que van quedar pendents aquest 2020, un any en què l’activitat parlamentària també s’ha vist trastocada per la pandèmia.

Si bé en la primera legislatura del Pacte del Botànic, amb més activitat parlamentària, els diputats sí que van habilitar plens a final d’aquest mes en cada exercici, en el primer gener del Botànic II les sessions plenàries i les interpel·lacions a Ximo Puig i el seu executiu hauran d’esperar almenys fins al segon mes de l’any. L’últim episodi de fiscalització al Govern autonòmic pel parlament es va produir l’última setmana de novembre, en plenes negociacions pressupostàries i amb unes xifres de contagis diaris molt diferents de les actuals. Superat el debat dels comptes públics i les mesures fiscals el 23 de desembre passat, la cosa més complexa de cada any, l’activitat parlamentària sol relaxar-se.

A falta de concretar el calendari definitiu, que es farà en la pròxima junta de portaveus, la primera comissió de l’any se celebrarà el 14 de gener per reprendre les propostes per a evitar grans inundacions al Baix Segura, una de les comarques més assotades pels últims temporals.

La sessió següent arrancarà el 18 de gener i abordarà la compareixença del candidat a representant sindical en el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, entitat que gestiona la televisió pública À Punt Mèdia, després de la renúncia de Manuel Camarasa. L’elecció dels representants sindicals és rotatòria, però l’aprovació depén de les Corts Valencianes.

Les dues sessions restants, a raó d’una per setmana, tornaran a abordar la qüestió de les inundacions al Baix Segura. Cada comissió té prevista la compareixença de cinc persones en torns d’una hora de duració, entre les quals hi ha responsables dels serveis d’edificació i urbanisme de la Generalitat Valenciana, d’Emergències o de les confederacions hidrogràfiques.