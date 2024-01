Els joves d'Iniciativa-Compromís es desvinculen del partit per les “pràctiques antidemocràtiques” de la seua direcció

Al rosari d'abandonaments de la formació per part de càrrecs públics i militants a València i Castelló produït estos últims mesos se suma ara l'anunci de la coordinadora de Som Joves Compromís, les joventuts ecosocialistes d'Iniciativa del Poble Valencià, que ha anunciat la seua desvinculació del partit per “la falta de bon tracte, les pràctiques antidemocràtiques i l'abandonament dels principis fonamentals” que, en la seua opinió, protagonitza l'actual direcció del partit.

L'organització de joves ecosocialistes ha anunciat la seua “decisió de cessar la seua activitat amb Iniciativa del Poble Valencià i abandonar el seu projecte polític”. En un comunicat consideren que “la direcció d'Iniciativa ha optat per centrar els seus esforços a menysprear la militància i vetar i eliminar qualsevol forma de discrepància política. Esta orientació ha tingut com a resultat la transformació d'Iniciativa en un projecte reduït, tancat i amb l'objectiu de preservar els interessos d'uns pocs, en detriment de la diversitat d'opinions i l'obertura que caracteritzaven al projecte en els seus inicis”.

“És una de les decisions més complicades que hem pres com a coordinadora de Som”, afigen, “però considerem que és necessari. Hem treballat molt i estem orgullosos de tot el treball realitzat malgrat no haver rebut suport per part de la direcció d'Iniciativa”.

Fonts de Som Joves Compromís indiquen que s'observa amb preocupació en Iniciativa la constant eliminació de lideratges alternatius i la sistemàtica supressió de veus crítiques que ha definit a la direcció actual. “L'exclusió de diferents perspectives i opinions ha afeblit la salut democràtica que hauria de caracteritzar qualsevol entitat política i no sols limita la diversitat d'idees, sinó que també compromet la capacitat del partit per a adaptar-se i evolucionar de manera constructiva”, afigen per a apostar “per un espai on la pluralitat d'opinions siga valorada, i on la crítica constructiva siga considerada com un instrument essencial per al creixement i la millora contínua”.