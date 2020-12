Els partits del Pacte del Botànic retarden fins a l’últim minut les esmenes per salvar el personal d’À Punt i concedir més fons

Dues esmenes transcendentals per als comptes i el personal de la radiotelevisió pública valenciana quedaran pendents fins a l’últim moment de l’any parlamentari. Fins dimecres que ve, quan el ple de les Corts Valencianes vote el projecte de llei de pressupostos i el projecte de llei de mesures fiscals per al 2021, À Punt no sabrà si compta amb 300.000 euros extra ni quina serà la fórmula per a evitar acomiadaments el 2021.

La llei de la cadena pública estableix que no pot superar un terç del seu pressupost anual en personal, xifra que se supera des de l’inici de les emissions. Els partits del Botànic van establir una moratòria de la norma, a l’espera de resoldre el problema amb les oposicions o amb un increment del pressupost. Amb la moratòria a punt de véncer i ni Presidència ni altres partits disposats a incrementar l’aportació a la cadena per alterar els percentatges, la solució dels partits va ser allargar la moratòria i augmentar els ingressos de la cadena pública a través de publicitat institucional. Però ni l’un ni l’un altre s’ha garantit fins hui, malgrat que totes dues esmenes han passat per la comissió de Pressupostos.

La diputada d’Unides Podem Estefanía Blanes insistia dimarts que la seua formació vol eliminar el límit de contractació de personal en la cadena pública, per la qual cosa planteja “anar més enllà d’una simple moratòria que no dona solució al problema laboral”. La parlamentària argumentava que amb la moratòria “no és possible traure les ofertes públiques d’ocupació de manera completa”, i que les actuals “han eixit de manera parcial”. És per això que la seua formació es va abstindre la setmana passada en la proposta conjunta del PSPV i Compromís, davant la sorpresa dels seus socis, que confien d’arribar a un acord, malgrat que els socialistes no estan conformes d’eliminar la limitació. En aquest sentit, la coalició d’esquerres continua treballant per presentar una esmena aquesta setmana per “veure si es pot transaccionar amb la resta dels grups”.

La sorpresa es repetia dilluns, després que els diputats del Botànic s’abstingueren en bloc en una esmena que destina 300.000 euros de la conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per difondre aquest últim camp en la cadena pública. Segons expliquen els partits, l’esmena es tornarà a presentar una vegada se’n millore la redacció, que els serveis jurídics consideraven confusa, però no s’alterarà la dotació econòmica. Així doncs, entre diversos programes d’aquesta índole, la cadena pública sumarà 2,6 milions d’euros més en els pròxims pressupostos. Si s’aproven les esmenes.