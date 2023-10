Els primers pressupostos valencians de PP i Vox creixen en 1.300 milions però redueixen en 300 el sector públic

Els primers pressupostos del Govern valencià de PP i Vox creixen respecte als aprovats pel Consell del Botànic. La xifra global, de 29.732 milions d'euros, comporta un creixement global del 4,5%. En l'anomenada despesa real, el creixement és del 2,3%, amb un total de 22.670 milions d'euros, enfront dels 22.044 de l'últim any, malgrat la renúncia a 250 milions d'euros en recaptació per impostos.

Els comptes públics, presentats aquest dilluns, per la consellera d'Hisenda, Ruth Merino, impliquen una reducció de 300 milions d'euros en el sector públic, un 7,7% menys respecte al passat any. La titular d'Hisenda s'ha referit a això com una “optimització de recursos en el sector públic”, i ha indicat que cada departament ha prioritzat les despeses. Malgrat que no s'ha informat del detall per conselleries, la també portaveu del Consell ha informat que alguns departaments tindran una baixada del pressupost. Merino defensa que el criteri és el “no pressupostar allò que no s'executarà”. “En cada conselleria s'ha analitzat de què es podria prescindir per a prioritzar el que és necessari”, ha incidit.

El Consell estima que el Govern central, que encara no ha traslladat les seues previsions, dotarà a l'autonomia de 12.700 milions del sistema de finançament i altres 2.700 per la liquidació de l'any 2022, sobre la base de les previsions de l'autoritat independent de responsabilitat fiscal (Airef). També preveu uns ingressos de 530 milions d'euros dels fons europeus, la meitat que l'any anterior.

L'Executiu del PP i Vox incorpora també el deute per la despesa sanitària de l'Estat, l'anomenat FOGA, que ascendeix a 920 milions d'euros, segons ha informat la titular d'Hisenda. “Tenim el dret a rebre'l”, ha apuntat, malgrat que porta anys sense abonar-se. Merino també ha xifrat en 390 milions d'euros l'impacte de la reforma fiscal, que rebaixa l'impost de successions i donacions, a més d'altres 180 milions d'euros de minvament d'ingressos per les desgravacions de l'IRPF introduïdes.

Merino assegura que s'agilitzarà la gestió i serà “molt més eficient”. “No estan adulterats amb partides fictícies”, ha insistit la titular d'Hisenda, en referència a l'anomenada partida reivindicativa que el PSPV, Compromís i Unides Podem introduïen periòdicament, corresponent a l'infrafinançament valencià. Malgrat estes crítiques, si s'ha comptat amb el FOGA.

L'any passat la Generalitat va aprovar el seu major pressupost, amb un global superior als 28.000 milions d'euros i la despesa social per damunt dels 22.000 milions. Els últims comptes públics del Pacte del Botànic van incrementar la despesa social un 6,8%, fins a arribar als 22.044 milions d'euros i van equiparar als valencians a la mitjana espanyola en despesa per habitant.