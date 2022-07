Els socialistes permeten la tramitació de la taxa turística després d’exhibir les seues discrepàncies

Després de setmanes divagant, el PSPV votarà a favor de la tramitació de llei per a implementar una taxa turística a la Comunitat Valenciana. La portaveu dels socialistes en el parlament autonòmic, Ana Barceló, ha comunicat dimecres el sentit del vot del seu grup en la proposició de llei que es debat dijous, que obri la porta a incorporar un gravamen a les pernoctacions en allotjaments turístics.

La síndica socialista advoca per donar carta de “normalitat” al compromís signat amb els seus socis de legislatura, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida i reclama a l’oposició que deixe de fer campanya amb informacions falses sobre la proposta. La taxa turística va ser un acord entre els tres partits per a aprovar els pressupostos autonòmics el desembre passat, i estableix que el gravamen serà voluntari, respectant l’autonomia municipal. Els socialistes fa setmanes que mantenen converses amb els sectors contraris a la taxa, entre els quals està la patronal hotelera de Benidorm Hosbec, i amb responsables dels ajuntaments, que són els que decidiran si apliquen el gravamen.

La proposició de llei, que comença la marxa parlamentària dijous, permet als ajuntaments establir un càrrec entre 50 cèntims i dos euros per pernoctació als turistes en els allotjaments de la Comunitat Valenciana a partir del 2024. La síndica, que dimarts va reiterar que el grup socialista creu que “no és el moment” d’implantar un gravamen, advoca per mantindre el diàleg i, en el tràmit parlamentari, arribar a “acords” amb el sector turístic i els ajuntaments. Els socialistes tenen por que aprovar un gravamen tan polèmic genere una oposició forta a Alacant, un terreny feble per a l’esquerra valenciana on el sector té influència econòmica i ha fet campanya en contra. Els baixos preus en què es mou l’oferta, especialment centrada en el públic estranger, són l’argument d’una part de la patronal per no aplicar el gravamen, que pagaria el visitant en arribar a l’allotjament.

El secretari autonòmic de Turisme nomenat pel PSPV, Francesc Colomer, interlocutor amb aquest sector, ha reiterat dimecres la seua oposició a la taxa després de saber la decisió del grup parlamentari. “Considere que és un error estratègic i sent una gran decepció”, ha apuntat. No obstant això, indica, “es vota la presa en consideració de la proposició de llei. Per tant, a partir de demà s’iniciarà el procés de tramitació d’aquesta, un procés que espere que servisca per a facilitar la participació i el diàleg amb els sectors afectats i sobretot siga capaç de teixir consensos amb el sector turístic. Qüestió que em sembla imprescindible per a abordar aquest assumpte i prendre una decisió final”. Una desena d’agrupacions de patronals de turisme i oci creuen que “no és el moment” i que “qualsevol increment o pujada de preus”, en la conjuntura econòmica actual, “suposa un rebuig per part del turista o usuari”.