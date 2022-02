Els tècnics de Cultura analitzaran si el trasllat a Elx de la Dama va tindre impacte en el bust

El grup de treball que el Ministeri de Cultura ha creat per analitzar la Dama d’Elx haurà de determinar si els moviments del bust iber li han causat algun perjudici. Els tècnics de la Sotsdirecció General de Museus Estatals, l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya i el Museu Arqueològic Nacional examinaran el bust per avaluar l’impacte de la seua cessió temporal a Elx, el 2006, i les obres del museu nacional, el 2014.

La setmana passada el ministeri que dirigeix Miquel Iceta va anunciar la creació d’un grup de treball per a estudiar les tècniques d’anàlisis més adequades per a conéixer l’estat de conservació actual de la Dama d’Elx i la de Baza. El ministeri es compromet a fixar un cronograma de treball i a mostrar l’informe final, donant una resposta a la petició de l’Ajuntament d’Elx i de la Generalitat Valenciana per a cedir el bust iber al seu lloc originari.

Els representants del Ministeri de Cultura s’han reunit dimarts amb l’alcalde d’Elx, Carlos González, a petició d’aquest arran de la missiva de la Direcció General de Belles Arts en què es rebutja el trasllat. En un escrit, el ministeri va comunicar al consistori que l’estat de conservació de la Dama desaconsella moure-la, al·ludint a criteris tècnics. El missatge no contenia cap informe ad hoc, sinó que sintetitzava els últims estudis sobre el bust iber. L’últim informe conegut data del 2006, quan es va plantejar la cessió temporal de la Dama amb motiu del 125 aniversari de la seua troballa, i no plantejava oposició al trasllat. Ni els tècnics del Museu de Belles arts ni geòlegs de l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE) s’hi van manifestar contraris, i aquest últim informe va arribar quan la decisió estava adoptada.

L’alcalde d’Elx, del PSPV-PSOE, assegura que el seu municipi “no tira la tovallola” i veu les mateixes possibilitats que el 2006 per a una cessió. El dirigent socialista valora l’“afany de conservació” d’una obra de gran valor, encara que insisteix que es poden donar les garanties per a un trasllat com el que es va produir fa dues dècades. 16 anys després de l’últim informe exhaustiu, els tècnics de Patrimoni hauran de donar-hi una resposta tècnica.