La Generalitat recapta 830.000 euros en sancions a locals de joc i incrementa les inspeccions

La Generalitat Valenciana incrementa un 30% la recaptació en les sancions per incompliment de la llei del joc i augmentarà les inspeccions a locals per anar adaptant la nova normativa, reformada el 2020. Durant l’exercici de 2022 s’han incoat prop de 300 expedients, 59 dels quals per faltes molt greus, segons les dades a què ha tingut accés elDiario.es, que suposen un import de 830.000 euros, davant dels 638.000 de l’any anterior.

Les dades del segon any d’aplicació completa de la llei indiquen que les sancions de més gravetat –joc il·legal, control d’admissió i publicitat no autoritzada– s’han reduït en un 14%, mentre que la resta de les faltes greus ho han fet un 20%. Les multes més greus tenen en compte la pràctica del joc de cartes en locals no autoritzats, la pràctica del joc del bingo en local no autoritzat, apostes en local no autoritzat, venda de cupons il·legals i joc il·legal del “joc del triler”. Per joc il·legal la Conselleria d’Hisenda ha tramitat 19 expedients, amb 170.015 euros de sanció en total.

L’executiu autonòmic va modificar la llei el 2020 per impedir l’obertura de cases d’apostes i sales de joc pròximes a col·legis, endurir la vigilància per evitar la presència de menors en els locals i una revisió de les llicències per anar retirant les màquines d’apostes esportives dels establiments hostalers. Des de llavors, a mesura que vagen vencent les llicències, van aplicant-se les noves restriccions en el mig miler de centres de joc que hi ha registrats a la Comunitat Valenciana.

Amb la finalitat de garantir l’adaptació de la llei, que preveu la ludopatia com un problema de salut pública que s’acarnissa amb els veïns dels barris obrers, la Conselleria d’Hisenda ha subscrit un conveni amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies que faculta les policies locals a exercir les tasques d’inspecció. Actualment hi ha 6 agents de la unitat de Policia Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana encarregats d’aquestes tasques i, amb el conveni, s’amplia a tots els cossos locals aquesta capacitat. Els agents se centren en el compliment dels controls d’edat, les distàncies, la publicitat exterior i l’adaptació a la nova normativa, que actualitza una llei amb més de 80 anys de vigència.

El secretari autonòmic d’Hisenda, Francesc Gamero, defensa que “les funcions de prevenció i proximitat que duen a terme els cossos de les policies locals, unides a la seua dotació en efectius, permet sumar recursos per a la inspecció i la vigilància de l’activitat del joc, i també que els consistoris poden donar resposta a les inquietuds veïnals en aquest camp”. Amb el conveni, els agents podran proposar una sanció per la via administrativa, que tramita la Direcció General de Tributs i Joc. Aquest departament, que coordina Rafael Beneyto, també actualitzarà amb la informació dels agents el Registre de Persones Excloses d’Accés al Joc de la Comunitat Valenciana.