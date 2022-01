El Govern valencià estudia ampliar les ajudes de lloguer del pla d’habitatge jove de Pedro Sánchez

El Govern valencià s’obri a estudiar les mesures complementàries a les ajudes de lloguer incloses en el pla d’habitatge per facilitar l’accés dels joves. El pla estatal d’habitatge, el bo jove i la futura llei d’habitatge, l’avantprojecte de la qual s’aprovarà la setmana vinent, deixen a les autonomies una via oberta per a reforçar les polítiques de foment del lloguer assequible.

El pla del Govern deixa en mans de les autonomies la regulació dels preus del lloguer en zones en tensió i l’ampliació de les ajudes, tant les quantitats que cobreix el bo jove com la resta dels suports econòmics. El bo jove, un xec de 250 euros per a persones entre 18 i 25 anys i una de les mesures estrela del Govern per a millorar les condicions de vida de la joventut, limita a 600 euros el lloguer subvencionable, una xifra allunyada dels llindars en què opera el mercat en les principals capitals. Madrid, Barcelona o València tenen una oferta de lloguer que supera amb escreix aquest estàndard que fixa l’executiu i en l’últim lustre han registrat pujades notables.

La mesura aprovada dimarts en el Consell de Ministres deixa una finestra oberta a les comunitats autònomes per a elevar el lloguer subvencionable fins a 900 euros i permet que es puguen acoblar les habitacions en pisos compartits. La Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge, que gestiona el dirigent d’Unides Podem-Esquerra Unida Héctor Illueca, estudia la possibilitat d’incrementar el sostre subvencionable, atesa l’escalada de preus en algunes ciutats de la Comunitat Valenciana, però reclamen mesures complementàries per no finançar els interessos especulatius. L’executiu autonòmic vol treballar l’equilibri entre impulsar l’emancipació juvenil i impedir que els preus continuen augmentant sense tocar sostre.

Al marge d’elevar l’import de les ajudes, el Govern autonòmic estudia les altres mesures de flexibilitat que preveu l’executiu central. El president del Govern, Pedro Sánchez ha detallat dimecres que el bo al lloguer es podrà complementar amb altres ajudes directes previstes en el Pla d’Habitatge fins a subvencionar el 75% de la renda de lloguer. El Consell, que ja ha posat en marxa ajudes autonòmiques, es mostra disposat a col·laborar per augmentar l’escut de protecció. No obstant això, adverteixen des del departament d’Unides Podem, aquestes ajudes han d’anar acompanyades d’una intervenció en els preus i una legislació de protecció contra els desnonaments per ser efectives.

Els consells de la joventut de les grans ciutats, entre els quals el valencià, adverteixen que el bo necessita altres mesures complementàries per a ser efectiu. “El bo jove de lloguer i el pla nacional d’habitatge són mesures positives, però amb impacte limitat. Necessitem polítiques estructurals d’habitatge i educació”, assenyala el Consell.

El Govern valencià ha posat en marxa des del 2017 alguns aspectes que es recolliran en la legislació estatal per facilitar als ciutadans l’accés a un dret reconegut en la Constitució. La Llei de funció social de l’habitatge, que va ser recorreguda al Tribunal Constitucional pel PP per invasió de competències estatals, ja recull les zones en tensió i preveu les sancions als grans tenidors d’habitatges buits. El vicepresident segon, Héctor Illueca, considera que el posicionament del Consell General del Poder Judicial sobre la Llei d’habitatge és una “anomalia institucional”.

El departament dirigit per Unides Podem-Esquerra Unida espera que la norma estiga publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat per activar tots els mecanismes de control de preus. La Generalitat ja té detectats 83 municipis amb necessitats d’habitatge i les zones en tensió, aquelles en què l’import destinat a sufragar l’habitatge excedeix del 30% dels ingressos de la unitat familiar. Quan la llei que ho empara entre en vigor, l’executiu limitarà els preus.