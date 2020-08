El Govern valencià té localitzats 143 prostíbuls i envia la Policia Autonòmica a vigilar-los

El Govern valencià té localitzats 143 locals que operen com a clubs de cambreres o en què se sospita que s’exerceix la prostitució. La Conselleria de Justícia ha facilitat dimecres algunes dades sobre les inspeccions que han dut a terme tant els cossos i forces de seguretat de l’Estat com els efectius de la policia autonòmica –la unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Generalitat Valenciana­ durant el primer mes de vigència del decret d’emergència sanitària provocada per la COVID-19.

Des de divendres passat, atesa la detecció d’uns quants brots de coronavirus situats en prostíbuls de tot l’Estat, entre els quals un a Coix (Alacant), el departament que dirigeix Gabriela Bravo ha intensificat les inspeccions dels anomenats locals de cambreres a la Comunitat Valenciana. D’una banda, preocupa la situació d’especial vulnerabilitat de les dones que són explotades sexualment; de l’altra, que puguen ser focus de contagi difícilment traçables per l’il·lícit de l’activitat.

El Govern autonòmic té dues armes per a controlar els locals on se sospita que s’exerceix la prostitució, ateses les dificultats legals per a perseguir l’activitat i els paranys que empren els locals. La primera, comprovar si la llicència d’activitat de l’establiment s’ajusta a l’activitat que s’hi du a terme; la segona, si es compleixen les mesures sanitàries que exigeix la normativa aprovada per a lluitar contra la COVID-19, aprovada el 26 de juliol passat. En aquest marc, des del cap de setmana s’han inspeccionat 37 locals, dels quals 13 romanien tancats. La policia autonòmica ha proposat sanció per a 10 d’aquests; sis per operar amb llicències que no corresponen, quatre per no complir els protocols sanitaris. Dels locals inspeccionats, 18 se situen a la província de València, 13 a la d’Alacant i 6 a la de Castelló. El dispositiu especial centra la dedicació dels 380 agents de la unitat de Policia Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana, per a la qual la consellera va reclamar més efectius fins a arribar als 500 que marca la norma. Aquests agents vigilaran de manera constant els locals on es presumeix que s’exerceix la prostitució i, si s’hi dona cap indici d’aquesta activitat, s’iniciaria el procediment d’investigació.

En total, dels anomenats locals d’oci nocturn, que apleguen bars, pubs, discoteques o sales de ball, s’han inspeccionat 2.482 locals i s’ha proposat sanció per a 294 per no complir les mesures sanitàries.

Llei contra el tràfic

La consellera Bravo, abolicionista declarada, reclama al Govern central una llei integral contra la tracta. “Cal abordar el debat en tota la seua magnitud. Hem de plantejar com a societat democràtica si cal mercantilitzar el cos de les dones”. Segons va explicar, la Generalitat Valenciana “està actuant en el marc estricte de les seues competències” per afrontar un problema com el de la prostitució per al qual reclama un canvi legislatiu profund. “No podem consentir aquesta nova forma d’esclavitud”, clamava la consellera.

Bravo va expressar que és molt conscient que la prostitució que s’exerceix en aquests locals “suposa a penes el 20%” de tot el fenomen i que el Codi Penal només castiga el proxenetisme, “per la qual cosa l’única solució és l’abolició de la prostitució, perquè no és sinó una altra forma més de violència i maltractament cap a les dones”.