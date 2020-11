Hisenda demana disculpes i presenta una correcció d’errades de tot el pressupost de la conselleria d’Oltra després de la seua protesta

Al final la culpa de tot l’enfrontament entre la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra i el conseller d’Hisenda, Vicent Soler, ha sigut de Nepal. No de la República Federal Democràtica del Nepal, sinó de l’aplicació Nepal que usa el departament d’Hisenda per a dissenyar el pressupost de la Generalitat Valenciana.

Hisenda, després d’una setmana frenètica d’estira-i-amolla entre tots dos departaments, ha registrat dimecres una correcció d’errades de 199 pàgines, probablement la més llarga de la història del parlamentarisme valencià, respecte a la secció 16 que correspon a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigeix Mónica Oltra. El document indica que “s’han advertit errades relacionades amb la consignació d’uns crèdits determinats entre programes i capítols de despesa” en la secció 16. Les errades “estan produïdes per disfuncions en el procés d’elaboració del pressupost, concretament en l’enregistrament”.

L’encapçalament de la correcció d’errades assegura que “les dades d’enregistrament reflectides en l’aplicació Nepal pels serveis competents no van coincidir ni amb la documentació remesa complementària ni amb el que finalment va quedar reflectit en els volums corresponents que han d’acompanyar com a documentació el projecte de llei de pressupostos”.

En les 198 pàgines següents, Hisenda modifica tot el pressupost de la conselleria d’Oltra mitjançant una correcció d’errades “pertinent”. Soler ha lamentat “profundament” la “incidència puntual amb la secció 16” i incideix en el fet que “la correcció d’errades sobre la distribució de les seues quantitats no influeix en el caràcter extraordinari d’aquests comptes”, segons una nota de premsa enviada pel seu departament.

La correcció d’errades canvia totalment la distribució dels pressupostos publicats divendres passat per a la secció de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, dependent de la Vicepresidència del Consell en mans de Compromís, segona força del Govern autonòmic. La correcció arriba després que el departament d’Oltra detectara que les partides presentades després del ple del divendres no coincidien amb els acords en la comissió delegada d’Hisenda i exigira que es modificaren. Cap partida, segons fonts de la vicepresidència, quadrava amb els números previstos.

L’explicació contrasta amb la línia argumental que ha mantingut la conselleria de Soler, segons la qual tot l’enfrontament naix de la pretesa fixació d’Oltra per mantindre 21 milions d’euros que excedien el límit de despesa. A més, en el rerefons del dur enfrontament entre Oltra i Soler apareix la tensió sistemàtica entre socis que es reprodueix cada any amb l’elaboració dels pressupostos, un procés complex que enguany s’ha extralimitat fins a tal punt que la vicepresidenta ha posposat la seua compareixença en la comissió de les Corts Valencianes fins a l’última sessió del divendres, en comptes de fer-ho la primera, com tots els anys.

La nova secció 16 preveu una despesa total de 1.921 milions d’euros. Els 21 milions restants els obtindrà el departament d’Oltra mitjançant modificacions de crèdit que Soler s’ha compromés a aprovar per al primer trimestre del 2021. “Ha sigut una incidència puntual que lamente profundament i que afectava únicament una quantitat que representa el 0,08% del total del pressupost”, ha dit el conseller d’Hisenda, que també ha reiterat que “a partir d’ara és responsabilitat nostra aprovar el que és, sens dubte, el millor pressupost de la història de la Generalitat, amb un increment extraordinari de la despesa social i dels sectors productius”. El president de la Generalitat, Ximo Puig, llevava ferro a la brega assegurant que els frecs són normals en un Govern de coalició i demanava centrar l’atenció en els comptes previstos per a fer front a la pandèmia.

La modificació dels comptes per part d’Hisenda ha causat un fort malestar en el Govern autonòmic. Fins i tot en Unides Podem reclamaven que no era el moment de parlar d’aquests temes, sinó de defensar els pressupostos més expansius que ha aprovat l’executiu autonòmic fins hui en plena crisi sanitària de la pandèmia de la COVID-19. Per a Compromís, aquesta maniobra socialista fa mal encara més a la ja tocada confiança entre socis, després que Ximo Puig decidira avançar unilateralment les eleccions autonòmiques per lligar el seu destí al de Pedro Sánchez. Les formes no han agradat gens a un sector de la coalició, que considera que el transcurs dels esdeveniments busca deixar la vicepresidenta com una “boja” –una paraula que s’ha pronunciat repetides vegades en privat en les últimes hores– i desacreditar-la com a dirigent, deixant tot el problema pressupostari en una mera transferència de 21 milions d’euros i ignorant que els comptes no coincidien.

La portaveu adjunta de Compromís, Aitana Mas, apuntava que “hi ha hagut una interpretació diferent d’un acord” que es va prendre a última hora i es van votar uns pressupostos que no reflectien aquest acord. “Ens ha sorprés moltíssim”, indicava. El portaveu socialista, Manolo Mata, demanava perdó als socis i als ciutadans per la situació “incòmoda” creada i ho atribuïa a una mala comunicació en un moment puntual –a vegades parlem, però no ens entenem, comentava el síndic–. Al seu torn, l’oposició ha carregat durament contra l’“espectacle vergonyós” del Govern autonòmic “mentre els valencians reclamen consens i unitat per a pal·liar els efectes de la crisi”, considerava el diputat de Ciutadans Tony Woodward. “Ens temem que estem davant una esmena a la totalitat dels socis del Botànic als seus propis pressupostos, perquè Compromís segueix més preocupat pel ‘què hi ha de les meues coses’ que per treballar realment per tots els valencians”, ha advertit. El PP, a través de Rubén Ibáñez, ha retret que el Govern valencià “no estiga a l’altura de les situacions tan difícils que s’estan vivint”, per la qual cosa els ha instat a “la responsabilitat i el sentit comú” per estar “al costat dels valencians” i no en les “quotes i les lluites de poder”. L’oposició té dubtes sobre la validesa legal de la fórmula per a la correcció d’errades i l’examinarà amb detall.