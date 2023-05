Joan Ribó lamenta que Compromís no ha pogut amb les “grans tendències” de la dreta imposades “des de Madrid”

El candidat de Compromís a l'Ajuntament de València, Joan Ribó, ha felicitat la popular María José Catalá, clara vencedora de les eleccions municipals. “Hi haurà un canvi de majoria absoluta”, ha reconegut Ribó.

“El que ha passat és que hi ha hagut una gran onada de color blau”, ha reconegut l'actual alcalde de València a la seu de Compromís. Joan Ribó ha comparegut acompanyat del seu equip de govern, tot amb cara de funeral davant la pèrdua de la capital valenciana a les mans de Compromís després de dos mandats seguits governant amb el PSPV-PSOE.

“Hi ha hagut una gran tendència en la qual no hem sigut capaces a sobreposar-nos a aquestes grans tendències que segurament ens han imposat des de Madrid”, ha afirmat Ribó. Així, les esquerres a València han sigut “incapaces de superar aqueixos grans i teòrics debats que ens han imposat”, ha dit el candidat de Compromís.

Joan Ribó també ha lamentat que en la campanya electoral “moltes persones no han pensat en com estava València i en com està ara”. El líder de Compromís a València ha comparegut en un to de comiat encara que ha recordat que la formació valencianista tornarà “a començar” des de l'oposició per a “lluitar per una ciutat més sostenible i amable”.

Sandra Gómez: “S'han posat en comú diversos poders fàctics”

Per part seua, la candidata socialista, Sandra Gómez, també ha felicitat telefònicament a María José Catalá. Gómez ha destacat “el complicat que ha sigut aquesta campanya per al Partit Socialista, com hem vist en la dinàmica a nivell nacional”.

“S'han posat en comú diversos poders fàctics per a fer un canvi a la ciutat de València i a la Comunitat”, ha lamentat Sandra Gómez. No obstant això, la candidata del PSPV-PSOE ha tret pit per la “bona campanya” socialista a la ciutat de València, encara que ha lamentat no haver consolidat el resultat.

“Amb independència del resultat, estem molt satisfets amb el treball que hem realitzat a l'ajuntament”, ha afirmat Gómez, qui ha destacat que València s'ha convertit en una “referència no sols a nivell nacional sinó internacional per fer les coses bé”.

“Per a nosaltres això és un kit kat”, ha anunciat Gómez, qui ha apostat per “treballar fort” perquè “torne un cicle progressista liderat” pel PSPV-PSOE.