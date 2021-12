Juristes valencians reclamen en el Congrés la recuperació del dret civil autonòmic

El Ple del Congrés ha aprovat dijous el reconeixement de dos tribunals històrics valencians com a tribunals tradicionals i consuetudinaris, decisió que implica dotar-los del mateix estatus que el Tribunal de les Aigües. El Congrés ha aprovat les esmenes del Senat, presentades per Compromís, per a incorporar sengles tribunals al Poder Judicial.

Amb motiu de la votació, l’Associació de Juristes Valencians ha reunit dijous en el Congrés dels diputats diferents parlamentaris i membres de la societat civil valenciana per reclamar la recuperació del dret civil valencià i el reconeixement de dos tribunals tradicionals. La plataforma ha celebrat la modificació que qualifica el Jutjat Privatiu d’Aigües d’Oriola i el Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia d’Aldaia, com a tribunals tradicionals i consuetudinaris.

Segons indica l’associació en un comunicat, en l’acte han participat edils d’Oriola, Bigastre, Almoradí i Albatera, així com representants d’altres localitats del Baix Segura, i la corporació municipal d’Aldaia, juntament amb empresaris de la Fundació Conexus, directius de la Casa de la Comunitat Valenciana a Madrid, els diputats i senadors de Compromís, Joan Baldoví i Carles Mulet i Pascual Sala, expresident del Tribunal Constitucional.

Miguel Mazón, advocat del Jutjat Privatiu d’Aigües d’Oriola i alma mater de la reivindicació recorda que “el camí per a aquest reconeixement, per descomptat, no ha sigut fàcil, i es va encetar quan, al final de l’any 2012, la Junta de Síndics i Electes del Jutjat Privatiu d’Aigües d’Oriola va materialitzar l’acord de sol·licitar als plens corporatius de l’Ajuntament d’Oriola, dels del Baix Segura i de la Diputació Provincial d’Alacant la modificació de la Llei orgànica del poder judicial.” El president del Tribunal del Comuner i catedràtic de dret processal de la UV José Bonet valora el suport institucional i polític i destaca la importància històrica d’aquesta modificació de la Llei orgànica del poder judicial per a la població d’Aldaia.

El Jutjat Privatiu d’Aigües d’Oriola dirigeix i governa tot allò relatiu al repartiment de l’aigua i a la gestió d’aquesta en la zona geogràfica del Baix Segura. Les aigües que governa són les que flueixen pel riu Segura així com les que flueixen per les seues séquies, assarbs, escorrenties, molins fariners, preses, embassaments i altres canals, llevat dels Canales del Taibilla i el Canal de Transvasament Tajo-Segura, que depenen d’altres ens. Entre les seues funcions també s’inclouen les de vigilància de la neteja del riu, obligant els molins hidràulics a finançar amb els regants la neteja i la conservació de les riberes del riu Segura. Segons l’exposició de l’esmena, es té constància d’aquesta activitat des de l’època romana a la península Ibèrica i es va consolidar en el segle X, cosa que fonamenta la seua consideració. L’esmena permet als tribunals poder resoldre plets entre regants, hereus i altres sempre que concerniscal qüestions de reg i aigües.