Compromís rescata el debate sobre la financiación autonómica con una proposición de ley en las Corts Valencianes

Compromís rescata el debate sobre la financiación autonómica con una proposición de ley para exigir un “trato justo” del Gobierno central. La coalición presentará una iniciativa en las Corts Valencianes para que sea debatida y trasladada al Congreso de los Diputados, en la que se exigirá al Gobierno central el cumplimiento de una serie de compromisos como los que se firmaron en los pactos de investidura de Pedro Sánchez como presidente.

El texto, similar a propuestas anteriores de la coalición, planteará una propuesta de un nuevo sistema de reparto de recursos que garantice la suficiencia financiera de la Comunitat Valenciana. De no aprobarse el modelo en seis meses, establece que “automáticamente” entre en vigor un sistema “basado en la población de derecho”. La propuesta legislativa incluye también el fondo de nivelación hasta que se apruebe el sistema de financiación, una compensación por los ingresos que la autonomía deja de percibir anualmente respecto a la media del Estado. Asimismo, se incorpora la condonación de la deuda histórica, que implica más de un 70% de la deuda actual en la Comunitat Valenciana.

El Ministerio de Hacienda prometió una condonación de en torno a un 10% de la deuda de las comunidades infrafinanciadas, pero desde noviembre apenas se sabe nada de esta medida. Tampoco de la reforma del modelo, que arrastra una década de caducidad. Hacienda trasladó hace dos años una propuesta a las comunidades autónomas de la definición de población ajustada, uno de los criterios del reparto, pero no se ha avanzado más en esta cuestión. La ministra Maria Jesús Montero insiste en que el PP debe fijar una posición para poder debatir en el Congreso -su apoyo es necesario para las leyes de este rango- y las comunidades autónomas como la valenciana insisten en que el Gobierno debe dar el paso y poner una propuesta sobre la mesa.

En declaraciones a los medios tras la sesión de control, Joan Baldoví, que ha presentado la ley, ha señalado que la propuesta que presentará Compromís será “parecida” a la última que presentó, que fue rechazada desde el Consell. El síndic ha indicado que, entre otros, se añadirán los plazos. Preguntado sobre el rechazo a la anterior propuesta, que el Consell en su criterio calificó de “poco realista”, Baldoví ha incidido en que la admitan a trámite. “Si es poco realista, que la admitan a trámite y la enmienden. Lleguemos a acuerdos y sentémonos. Pero lo que no puede ser es decir, no, 'Es poco realista' y yo no presento nada”, ha añadido. El diputado valencianista ha recordado que en diez meses de Gobierno el Ejecutivo de PP y Vox no ha trasladado ninguna propuesta en esta materia y solo ha reunido en una ocasión a la comisión de expertos para la reforma del sistema.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, le ha instado a aceptar alguna reunión de trabajo para abordar estos temas y a retirar el apoyo de Compromís al Gobierno de Pedro Sánchez mientras no se apruebe el nuevo sistema de financiación y el fondo de nivelación. “Sea coherente, y a lo mejor algún día puede ser usted también de fiar”, ha manifestado Mazón en la sesión de control.