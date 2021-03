Les dones assumeixen la direcció de les universitats públiques valencianes: pren possessió a Alacant Amparo Navarro, la tercera rectora

“Els estudiants no són els clients d’una empresa, són els beneficiaris d’un servei públic, i això marca una diferència especial: la Universitat no ha de regir-se pel principi del benefici empresarial, sinó pel de la rendibilitat social”. El discurs de la presa de possessió d’Amparo Navarro posa inici al seu mandat en la Universitat d’Alacant, que la converteix en la primera dona a dirigir la institució acadèmica. Amb Navarro, catedràtica de dret financer i tributari, tres de les cinc universitats públiques valencianes ja estan dirigides per dones.

A l’acte, celebrat de manera semipresencial, han acudit el president de la Generalitat, Ximo Puig, la consellera d’Innovació i Universitats, Carolina Pascual, el president de la Diputació, Carlos Mazón, així com els alcaldes d’Alacant i Sant Vicent del Raspeig, Luis Barcala i Jesús Villar, respectivament.

La rectora reivindica “incorporar la seguretat i la salut laboral com a principi bàsic de gestió” en les universitats públiques i estableix com a pilars del seu mandat la “transformació digital de la universitat i de les empreses del nostre entorn, transició ecològica i, finalment, la revolució feminista i de la igualtat”, qüestions que la pandèmia ha anat accelerant. Així mateix, reclama més finançament per a aconseguir una institució “moderna, tecnològica i d’avantguarda, que siga el motor del nostre entorn territorial i que el cohesione”.

El president de la Generalitat Valenciana ha considerat que el nomenament de Navarro, primera dona rectora de la Universitat d’Alacant, és “símbol d’un temps nou”, necessari per a “construir un futur lliure, igualitari i plural”. Navarro és la tercera rectora d’una universitat pública valenciana i comparteix rang amb Mavi Mestre, rectora de la Universitat de València, i Eva Alcón, rectora de la Universitat Jaume I de Castelló. La primera, única dona que ha governat la institució des de la seua fundació el 1499; la segona, la primera des del 1991.

La Universitat Politècnica i el sostre de vidre

La Universitat Politècnica de València celebrarà les eleccions el pròxim 4 de maig i, de moment, cap dona ha expressat la intenció de presentar-s’hi. La Politècnica té la particularitat d’acollir les carreres cientificotècniques i les anomenades especialitats STEM, graus acadèmics en què les dones no solen superar el 30% de l’alumnat, segons diversos estudis, que indiquen que hi ha carreres en què les dones freguen el 10%. Si les catedràtiques –requisit indispensable per a dirigir la institució– són minoria en les universitats, en les branques tècniques la bretxa és encara més gran. Amb tot, des de la Universitat afirmen que hi haurà candidates a vicerectores i a formar part de l’equip de govern i esperen que la distància vaja reduint-se. L’equip de govern ixent està compost per quatre dones i huit homes, a més del rector.