Les esquerres del Pacte del Botànic revalidaran la seua majoria a la Comunitat Valenciana

Els partits d’esquerres que componen el Pacte del Botànic, el PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida, tornaran a obtindre la victòria electoral el pròxim 28 de maig a la Comunitat Valenciana. L’aliança revalidaria un tercer mandat en uns comicis que se saldarien per un marge estret, amb una distribució de blocs molt similar a l’actual, encara que hi ha grans canvis en el bloc de la dreta, perquè el PP es converteix en la força més votada i Ciutadans es queda fora de les Corts Valencianes.

Segons l’enquesta feta per Simple Lógica per a elDiario.es, la suma d’esquerres dona entre 50 i 52 diputats d’un parlament amb 99 seients en total, en què la majoria absoluta està en 50 escons, mentre que la dreta formada pel PP i Vox oscil·la entre 47 i 49. En tots els escenaris projectats, el bloc d’esquerres supera el de dretes, i encara que aquest últim puja dos escons respecte de la seua situació actual, no obtindria el suport parlamentari suficient per a governar.

Ciutadans, que va obtindre 18 diputats el 2019, és absorbit pel PP i Vox i queda per davall del 5% exigit per a tindre representació, mentre que els vots que perd Unides Podem passarien al PSPV i Compromís. Els socialistes de Ximo Puig aconsegueixen el 25,3% dels suports –el 2019 en van aconseguir el 23,9%– i sumarien entre un i dos escons al seu resultat actual, que arribaria als 29 parlamentaris.







Unides Podem-Esquerra Unida, la formació que encapçala Héctor Illueca, passaria dels seus 8 diputats actuals a obtindre 5 representants i Compromís, que ara encapçala Joan Baldoví, es quedaria amb els seus 17 escons actuals i fins i tot podria sumar un diputat. Els morats tenen un percentatge de suports del 6,7% davant del 8% que van obtenir el 2019; els valencianistes, un 18,3% davant del 16,4% del 2019

El PP serà la força més votada, amb un 28,6% dels suports, però no podrà governar amb Vox, a qui donaria suport el 14,5% dels consultats. Els populars de Carlos Mazón pugen quasi un 10% respecte dels resultats de les eleccions autonòmiques i sumen 13 escons, mentre que Ciutadans, que va obtindre 18 escons, es quedaria fora de les Corts Valencianes, amb un resultat que a penes supera el 3,6% del total. El partit d’ultradreta Vox passaria de 10 diputats a 15 o 16.

Per circumscripcions, la dreta guanyaria per un diputat a Alacant, empataria a Castelló amb 12 escons en cada bloc i la circumscripció de València, on hi ha més disputa d’escons, donaria la victòria a l’esquerra entre 21 i 23 diputats davant de 18 o 19 que podria obtindre la suma de PP i Vox.

Puig i Baldoví, els més coneguts i valorats

Els candidats més coneguts són Ximo Puig i Joan Baldoví, que superen amb escreix el líder de l’oposició, Carlos Mazón. El president de la Generalitat i candidat del PSPV obté un 90% de coneixement, seguit del candidat de Compromís, del 71,3%. El representant del PP és conegut només per un 56% dels enquestats, mentre que Carlos Flores, de Vox, és conegut pel 26%. Héctor Illueca, candidat d’Unides Podem, té un coneixement públic del 36% en l’enquesta.







En la valoració de candidats també ix victoriós el bloc d’esquerres. El president de la Generalitat Valenciana i candidat socialista rep una aprovació del 52,4% i una desaprovació del 38,4%. Obté una mitjana de valoració del 5,6 sobre 10. El cap de llista de Compromís, Joan Baldoví, és aprovat per un 39,5% i el desaproven un 31,8%, amb una nota mitjana del 5,8. El candidat del PP, Carlos Mazón és aprovat per un 18% i desaprovat per un 38,%, amb una mitjana de 4,4. El vicepresident segon de la Generalitat i candidat d’Unides Podem, Héctor Illueca, és aprovat per l’11,3% i desaprovat pel 38,5%, amb una valoració de 4,7. I el dirigent de Vox, Carlos Flores, l’aproven el 7,9%, el desaproven un 18,3%, i obté una nota de 4,2, encara que el 73% dels enquestats no saben qui és.