Mazón concentra en Presidència un terç dels més de 60 assessors del Govern valencià

En el Consell de la Generalitat Valenciana que presideix Carlos Mazón gairebé tot passa per Presidència. Des de les relacions amb el món de l’empresa i els empresaris fins als grans esdeveniments, passant per la societat civil. Així doncs, el departament de més rang del Consell és també el que té una estructura orgànica més gran i amb més ramificacions, per damunt d’altres superestructures com la vicepresidència primera i conselleria de Serveis Socials, Habitatge i Igualtat. El cap del Consell va anunciar dimarts la creació d’una nova oficina adscrita al seu departament per a captar grans inversions, una reformulació d’un recurs que abans estava adscrit a Economia i de l’oficina per a projectes europeus que es va posar en marxa el 2021, amb l’executiu de coalició d’esquerres.

Aquest departament se suma a una estructura de quatre secretaries autonòmiques, 14 direccions generals, l’Advocacia de la Generalitat i una bateria d’oficines que depenen orgànicament de Presidència. Amb la reordenació de l’executiu en guanyar les eleccions, Mazón va sumar a Presidència les competències en transparència, projectes estratègics, esports i va crear un departament de simplificació administrativa per a “desburocratitzar” l’Administració pública, segons va explicar, amb la intenció de retallar despeses.

En aquest context, Presidència de la Generalitat se situa amb diferència com el departament amb més assessors del Govern valencià. Malgrat la defensa de l’austeritat i la retallada d’alts càrrecs i personal eventual que es va promocionar a l’inici de la legislatura, el departament que dirigeix Carlos Mazón concentra un terç del personal assessor de totes les conselleries. El líder popular va començar el mandat reduint els assessors, passant de 120 a 61, però en va mantindre més d’una vintena en el seu gabinet, els mateixos que tenia Ximo Puig. Segons la relació de llocs de treball de la Generalitat, publicada el juliol passat, just després de l’eixida de Vox del Consell, el dirigent valencià compta en el seu gabinet amb cinc assessors d’assumptes generals, 18 assessors directament per als seus assumptes, dos conductors i un secretari. La resta, uns quaranta assessors, es divideixen entre les 9 conselleries restants.

Des de Presidència de la Generalitat justifiquen la retallada en la resta dels departaments, que suposa un estalvi per als comptes estimat en 13 euros en tota la legislatura, i recalquen que en Presidència s’han sumat altres departaments i funcions que abans estaven en altres conselleries. Mazón va reduir a deu les conselleries del Govern valencià i va retallar en 30 els alts càrrecs respecte del mandat del PSPV, Compromís i Unides Podem amb l’argument de la reducció de “greix” administratiu.

Sobre la nova oficina, que estarà adscrita a Presidència sota les ordres d’un expert, es tracta d’una mesura que coordinarà la captació de projectes –que ja es feia– amb la tramitació preferent –una tasca nova, expliquen, ja desgranada en la creació de la figura dels projectes d’interés autonòmic– i situarà al capdavant un gestor de projectes que faça una faena individualitzada i dedicada a les inversions estratègiques.