Mónica Oltra: “El PP falseja un protocol i confon conscientment la sospita d’un abús amb un abús perpetrat”

La vicepresidenta del Govern valencià i titular d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, defensa que acudirà al parlament autonòmic “a desmuntar les mentides del PP” sobre l’informe dels protocols d’actuació en casos d’abusos de menors tutelats. La junta de portaveus celebrada dimarts ha acordat convocar la Diputació Permanent per al pròxim 18 de gener, en què compareixerà a petició pròpia per aclarir el document elaborat per la seua conselleria i que el PP agita com a denúncia.

En unes declaracions en les Corts Valencianes, Oltra acusa el PP de manipular la informació conscientment per “atacar” l’executiu autonòmic. “El PP conscientment falseja un protocol que s’activa en cas de sospita de possible abús i ho confon conscientment amb un abús perpetrat”, ha afirmat dimarts. La titular d’Igualtat ha elogiat l’actitud de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que davant la detecció d’una xarxa d’explotació sexual de menors tutelats a la regió ha reclamat “amb molt de sentit comú” traure el problema del debat partidista i tractar-lo amb respecte. “Si es fa una confrontació partidista ho acabaran pagant els xiquets i xiquetes”, ha insistit, i ha reclamat abordar aquesta qüestió com la violència masclista, amb consens entre els grups.

Oltra considera que posar el focus sobre les sospites de casos i les accions que es duen a terme per protegir els menors més vulnerables “porta a castigar la transparència i la detecció” que són normes del seu departament i ha defensat els professionals del sistema de protecció. L’informe “s’ha falsejat i [s’han] contat mentides per atacar d’una manera molt vil en una contesa política partidista”, ha denunciat. Respecte als menors tutelats o amb alguna mesura de protecció, ha recordat que són persones que venen d’entorns extremadament vulnerables i que els abusos “en la majoria de casos s’han esdevingut abans i per això han entrat en el sistema”. És en un entorn en què consideren segur, siga per estar en companyia d’altres menors o de professionals de la psicologia i del treball social, on els menors revelen els abusos.

Interpel·lada per la seua compareixença, ha destacat que la seua actitud no és d’“arrugar-se”: “Jo, arrugar-me, no, i menys en aquest tema, que per al meu equip és primordial i prioritari”, ha manifestat la vicepresidenta, que ha demanat la seua compareixença per “desmuntar totes les mentides del PP i de la caverna que es fa ressò d’aquestes mentides”.

El PP insisteix en l’informe

La portaveu del PP en les Corts Valencianes, Maria José Catalá, ha tornat a insistir dimarts en la compareixença del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, sobre la gestió dels centres de menors. Catalá ha defensat la seua lectura política i ha exposat que “amb una mica de comprensió lectora es pot entendre el que hi posa: que hi ha 175 menors víctimes d’abusos, no que puguen pretesament ser víctimes”, respecte al document del Síndic de Greuges. “Si algú pretén generar menors tutelats de primera o de segona o desacreditar testimoniatges de denúncies és que no està a l’altura”, ha sentenciat la portaveu popular.

El president Puig, interpel·lat per aquesta qüestió, ha tornat a defensar la vicepresidenta i cita el PP a escoltar la compareixença: “Si es volen explicacions, es donen explicacions i, per descomptat, la vicepresidenta donarà explicacions perquè, si de veritat algú vol saber la veritat, la sàpia”, ha apuntat. No obstant això, el dirigent socialista ha llançat una reflexió: “A vegades en el debat públic no sembla clar que es vulga de veritat demanar explicacions, sinó argumentar una posició i ja està i fossilitzar aquesta posició”.