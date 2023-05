El PP guanya les eleccions a València i arrabassa l'alcaldia a Compromís

Huit anys ha durat l'esquerra al capdavant de l'Ajuntament de València en els quals ha governat després de 24 d'hegemonia del PP.

Els populars han guanyat les eleccions en la tercera capital d'Espanya amb la folgança suficient com perquè la seua candidata, María José Catalá, puga ser investida alcaldessa en haver obtingut un 36% dels vots i 13 regidors, quatre més que en 2019. Catalá haurà de decidir ara si governa en solitari en minoria mitjançant pactes puntuals, com ha vingut insistint durant la campanya, o si forma Govern municipal amb Vox, que ha obtingut un 12,7% dels vots i 4 regidors, 2 més que en 2019. Ciutadans no ha obtingut representació. Dels sis edils que tenia, quatre s'han anat al PP i dos a Vox.

Per part seua, l'esquerra no ha aconseguit sumar els suficients suports com per a reeditar el que haguera sigut un tercer mandat progressista, en haver perdut Compromís un regidor, quedant-se amb 9 i un 24% dels vots, mentre el PSPV s'ha mantingut en 7 amb un 20% dels suports. Com en 2019, Unides Podem no ha aconseguit representació. Mentre el PSPV quasi ha calcat els resultats de 2019, Compromís s'ha deixat 10.000 vots.

Amb aquests resultats el PP és de nou el partit més votat de la ciutat en haver absorbit gran part dels suports dels liberals centristes.

En 2015 els populars van ser els més votats amb un 25,7% dels sufragis i 10 regidors, però no van aconseguir sumar al costat de Ciutadans (6 regidors) per a aconseguir els 17 necessaris per a governar, la qual cosa va possibilitar un govern municipal d'esquerres, amb Compromís al capdavant amb nou regidors. En 2019, la coalició valencianista es va convertir per primera vegada en el partit més votat de València amb un 27,4% dels vots i 10 regidors, repetint mandat amb el suport del PSPV, que va obtindre set.

Després dels 24 anys de l'exalcaldesa popular Rita Barberá, la dreta encara una segona etapa al capdavant de l'Ajuntament de València amb María José Catalá com primera edil, un càrrec que no és nou per a ella ja que ja va aconseguir la vara de comandament a l'Ajuntament de Torrent entre 2007 i 2012, fins que va ser reclamada pel llavors president Alberto Fabra, com a consellera d'Educació.